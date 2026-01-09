遷出者、新生兒都能領！每人普發2000元現金

▲嘉義縣朴子市將在3月7日、8日，發給市民紓困現金2000元。（圖／記者陳明安攝）

[NOWnews今日新聞] 為照顧市民，減輕因去（2025）年7月受到丹娜絲颱風及豪雨重創，嘉義縣朴子市近日經市民代表會全體代表同意，通過「嘉義縣朴子市因應丹娜絲颱風及0728豪雨災後復原紓困金發放自治條例」，宣布將在3月7日、8日普發紓困現金2000元。

朴子市公所擬定普發現金紓困金發放自治條例，只要在2025年7月28日（含當日）前設籍、出生於朴子市的市民、新生兒都可以領取2000元，此外，若於2025年7月7日至7月28日期間遷出朴子市者，同樣保有領取資格，每人限領一次。

朴子市長吳品叡表示，感謝代表會全體代表與公所達成共識，預定發放的期程約在3月7日及3月8日，公所會再訂定發放辦法，發行地點也將另行公告。

