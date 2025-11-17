遷廠爭議！瓦城集團飯店辦榮耀晚會 勞工抗議怒吼「對等協商」

瓦城員工晚間再度到五星級飯店外抗議。（圖／TVBS）

瓦城泰統集團日前宣布將中央廚房、生產、倉管和研發部門從新北市中和區遷移至桃園市中壢區，引發員工強烈不滿。員工抗議遷廠不僅導致通勤時間從1小時延長至4小時，公司更要求無法配合者必須簽署「自願離職書」才能取得「非自願離職書」，且無法獲得資遣費。在集團於五星級飯店舉辦「菁英榮耀晚會」期間，員工再度前往抗議，高喊口號要求高層出面對話，凸顯勞資爭議持續升溫。

勞工代表吳嘉浤呼籲瓦城資方不要只顧著在飯店裡舉辦主管宴席，卻忽視勞工的聲音。根據勞動條件調查表顯示，瓦城泰統集團將工作地點遷移超過35公里，雖然承諾配合遷廠的員工可獲得為期1年、每月1萬元的交通調動補助，但員工仍感到不滿。一名員工吳家鋒表示感到心寒，他已將青春奉獻給公司，如今公司卻威脅若不在11月17日到中壢廠報到就記曠職，而當員工提出要求時，公司只給予制式的回應。

員工普遍認為權益受損，除了通勤時間大幅增加外，不配合遷廠就必須簽自願離職書，無法獲得資遣費，且公司遷廠預告時間過短。針對此爭議，新北勞工局勞資關係科代理科長蕭慧敏表示已受理調解申請，將安排雙方就爭議進行釐清。瓦城泰統則在聲明中強調，表揚榮耀晚會是集團多年來例行對同仁感謝和獎勵的活動，與遷廠議題無關，不應被混淆或誤解。

公司聲明還指出，新廠建置計畫已透過說明會、部門會議及個別溝通向同仁說明遷廠規劃和時程，並表示會以優先協助留任為方向，盡力提供合適的職務與必要協助。後續勞資雙方的溝通將是關鍵，以避免勞工權益和集團商譽受損。目前勞工局將開勞資調解會，協助雙方解決爭議。

