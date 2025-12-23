遷戶口要注意！房屋稅可能「從1%跳增4.8%」 稅務局這樣說

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

近期不少民眾因子女就學、申請補助或工作搬遷而將戶籍遷出原住家，卻未注意到戶籍異動已影響房屋稅課徵資格，導致原本適用「自住住家用」1%或1.2%低稅率的房屋，被改認定為「非自住住家用」，稅率瞬間提高至3.2%至4.8%，稅負大幅增加，引發民眾關注。

近期不少民眾因子女就學、申請補助或工作搬遷而將戶籍遷出原住家，卻未注意到戶籍異動已影響房屋稅課徵資格。（示意圖／Unsplash）

台中市政府地方稅務局指出，房屋是否符合自住資格，關鍵在於是否有屋主本人、配偶或直系親屬設籍其中，與實際居住與否無關。只要房屋內無符合條件者的戶籍設籍，即會被認定為非自住住家用，依法適用較高房屋稅率。稅務局強調，戶籍一旦遷出，次期就會改依非自住住家用稅率（繼承取得之共有房屋除外）課徵房屋稅。

廣告 廣告

稅務局進一步說明，若系統查核發現納稅人不符自住資格，將要求補繳房屋稅差額，並可能加徵滯納金，若被認定刻意隱瞞甚至恐遭裁罰。即使事後將戶籍遷回，也不會自動恢復優惠，須在每期房屋稅開徵40日前（即3月22日）主動向稅捐機關重新申報並經核准。

信義房屋代書柯佩汶提醒，戶籍是判定自住房屋稅率的核心要件，若因戶籍問題喪失自住資格，未來出售房屋時，還可能影響土地增值稅自用住宅優惠、房地合一稅減免及重購退稅資格，損失恐遠超房屋稅本身。

更多FTNN新聞網報導

【FUTURA松匯.28】新莊雲端商務基地啟動：28樓尊榮空間結合社群平台 打造新北新創生態圈

從《聖經》到佛經 「三公主」宗旭娟的轉折人生與弘法路

自住需求高 林口不畏少子化將新設國小

