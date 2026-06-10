遷村等10年沙塵暴先來！卓榮泰喊大填海時代 大林蒲居民控淪「吃土第一排」

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沿海路塞爆的日常。讀者提供



行政院長卓榮泰日前宣示「大填海造陸時代來臨」，強調將做好土方進場秩序管理，當地居民卻大喊吃不消。多個環團與在地居民今（6/10）開記者會痛批，南星計畫重啟後，每日土石車增至約1200車次，造成「廢土沙塵暴」與交通癱瘓等問題，不滿遷村苦等10年未果，卻先淪「吃土第一排」，要求政府儘速提出改善對策。

由「要健康婆婆媽媽高雄團」、高雄市鳳鼻頭文化工作協進會、南部反空污大聯盟、高雄市健康空氣行動聯盟及大林蒲、鳳鼻頭在地居民共同開記者會，針對南星計畫區填海造陸工程所衍生的揚塵與交通問題提出批評，並點名行政院長卓榮泰日前宣示的「土方進場秩序管理」與地方實際情況落差甚大。

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團體指出，高市府去年重啟南星計畫區土石方填埋作業後，進場車次已由最初每日約300車次增加至目前約1200車次，大量土石車與貨櫃車集中行駛沿海路、南星路一帶，交通尖峰時段甚至回堵至鳳鳴路等社區道路，居民經常需等待數個號誌週期才能通過路口。

居民表示，除了交通問題外，近期西南風及透南風盛行時，大量堆置土方揚起塵土吹向大林蒲及鳳鼻頭社區，導致家中灰塵增加，長者與孩童外出需配戴口罩，擔憂對健康造成影響。

團體質疑，相關單位在工程啟動前未充分與居民溝通，也未即時提出有效防塵措施，直到居民頻頻陳情後才陸續提出灑水、覆網等改善作法，但在缺乏穩定水源條件下，防制效果仍有限。

對於目前狀況，團體提出三項訴求，包括要求港務公司及高市府規劃土石車分流路線、禁止大型車輛進入社區生活道路；公開土方回饋金及空氣品質監測數據；並加強灑水抑塵、完成填埋區域覆土綠化及開放居民使用等措施。

團體表示，大林蒲與鳳鼻頭居民長期承受工業區環境負荷，在遷村計畫尚未完成前，不應再額外承受揚塵及交通衝擊，呼籲中央及地方政府正視居民訴求，儘速提出具體改善方案。

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