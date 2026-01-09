選上市長我來做！板橋市場拜票 蘇巧慧：排除萬難推免費營養午餐

民視新聞／顏一軒、張智傑報導

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧昨（8）日下午在黨籍立委與市議員的陪同下，前往板橋黃昏市場掃街。針對國中小營養午餐免費議題，蘇巧慧表示，只要民進黨有機會為新北服務，團隊將排除萬難調度資源，完成免費營養午餐的政策，減輕有學童家庭的負擔。





昨日下午4時30分，蘇巧慧在綠委張宏陸、民進黨新北市議員戴瑋姍、石一佑、張維倩、鄭宇恩、板橋區議員擬參選人李昆穎等人的陪同下，前往板橋江寧黃昏市場掃街，並於行程中接受媒體聯訪。

蘇巧慧指出，他們在新年前一直持續在新北各區、各市場跟大家拜年，也送民眾最好的除舊布新小物「菜瓜布」，希望一起用最好的心情與精神，來迎接新年，也非常感謝每次他們去掃市場的時候，議員團隊、最強的新北隊，大家都一起站出來，這不只代表團結，也象徵是與所有在地民眾站在一起。

記者提問，台北、台中與高雄陸續宣布營養午餐免費，您也發文表示當選市長後會立刻來做？對此，蘇巧慧回應，新北的兒童營養午餐應該要免費，如果是她當選市長的話會立刻來做，而且不只是免費，同時還要提升品質，精進供餐制度，讓兒童不只是吃得好，而且還要吃得營養，這是每個父母最大的心願。

她不諱言，國民黨團總召傅崐萁通過的黑箱版《財劃法》，造成台北市的人均暴增成新北市的近兩倍，新北人均卻變成全國最低，這是非常不公平的現象，因此民進黨非常反對這次不公開、不討論、不合憲的修法。

但無論如何，蘇巧慧說，只要他們有機會為新北服務，將會排除萬難調度資源，完成免費營養午餐的政策，減輕有學童家庭的負擔。

媒體追問，據民調顯示，若新北選戰轉變為「三腳督」的情況，蘇巧慧將與國民黨籍的台北市副市長李四川將打成平手，民眾黨主席黃國昌則排在第三，想請教您怎麼看？對此，蘇巧慧回應，她一直以來都是做好一對一選戰的準備，也會照著自己的步驟不斷前進，最感謝身邊的新北市議員，「我們新北非常團結，在每一個地區都提出最好的服務、最熱忱的態度、最好的政見與政策，民進黨的新北隊會證明是最值得人民信賴的團隊，我們會一起加油」。

