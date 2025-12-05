選不選台中市長？麥玉珍秀「網路民調支持度」：感動！數據會說話

記者陳思妤／台北報導

民眾黨立委麥玉珍今在臉書放上網路民調。（圖／翻攝自麥玉珍臉書）

民眾黨立委麥玉珍曾說有機會的話要選台中市長，遭到黨內同志質疑後，麥玉珍還不滿說自己不缺資格，要爭取選台中市長為何不可？然而，她日前接受專訪又說自己不會參選2026台中市長。不過，她今（5）日又突然在臉書放上媒體所做的網路民調，說自己驚訝又感動，還說努力的路上有時孤單，但絕對不會放棄，數據會說話，無聲就是有聲。

麥玉珍表態想爭取選台中市長後，民眾黨台中市議員江和樹直呼，「不要亂了」，後來還脫口說，黨不會提名的，是選台中市長，「不是菜市場的市長欸」。民眾黨台中市黨部主委陳清龍也坦言，已跟黨中央提出沒有合適人選。而麥玉珍日前接受媒體專訪，又說自己不會選2026台中市長。

不過，麥玉珍今天上午在社群平台發文，放上《壹蘋新聞網》的網路民調截圖，她的截圖中，支持她的比例為20.6%。她表示，一早看到最新的數據，她自己也有點「驚訝又感動」。昨天朋友特地打電話跟她說，「你這麼努力為族群、為人民爭取權益，怎麼看起來反而像一個爹不疼娘不愛的小孩？」她笑著回對方，努力的路上，有時孤單，但絕對不會放棄，「因為你們都在啊，柯文哲阿北說的因為你們不放棄所以我不放棄」。

麥玉珍說，其實，看到這份數據，她最深的感覺是，同樣都是新住民，有人連被放上民調比較都不容易；「有些大陸新住民更因身分每天承受排擠，被當成議題，而不是人才。但我們新住民，不應該被分彼此」。如果全國各地新住民若能團結站出來，那不是為了誰贏，而是為了：尊重、理解、與看見。

麥玉珍表示，這幾天大家願意一人分享一次、拉一次票，看起來好像只是按了一個「分享」而已，「其實那是沉默但堅定的力量。數據會說話，無聲就是有聲」。她還說，想到爸爸從小教她的，「路是自己走出來的；不懂就要問，不會就要學；有得到的就要懂得珍惜；看到人就微笑打招呼，因為伸手不打笑臉人」。這些都是老祖宗的智慧，一路陪她走到今天，也讓她更懂得珍惜每一份支持、每一個鼓勵。

「人活一口氣，這口氣若沒了，什麼都沒了」，麥玉珍說，來到世界時是光溜溜的，離開時也是光溜溜的。真正能留下的是什麼？是為誰努力過、和誰一起並肩、曾帶給這個社會什麼價值。

麥玉珍指出，所以，無論現在正為家人打拚、為孩子辛苦、為夢想努力，只要彼此陪伴、彼此扶持，那麼今天，就是最美好的一天。「感恩每一天，感謝每一位在身邊的你」，她說，偶遇不是偶然，是老天爺給的禮物，天冷了，大家記得保暖，一起加油、一起向前走，團結力量大，新住民的力量更大，「讓台中、讓台灣，看見我們」。

