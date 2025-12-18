選不選2026、新竹藍白合？高虹安：將先拜會黃國昌、鄭麗文後再說明

[FTNN新聞網]記者方炳超／新竹報導

新竹市長高虹安歷經助理費案停職一年多後，今（18）日正式復職，各界也關心即將到來的2026新竹市長選戰。媒體今問高，民眾黨主席黃國昌稱新竹市應是第一個談妥藍白合的地方，且國民黨有禮讓意味，想問明年有要繼續競選連任？高虹安說，後續的規劃，也許是先跟兩黨主席先拜會完成之後，會再有比較詳盡的一個決定，來跟大家說明。

高虹安今復職。（圖／方炳超攝）

高虹安今天復職，就出席公開活動並受訪。媒體問高虹安，民眾黨主席黃國昌受訪時提及新竹市應該是第一個談妥「藍白合」的地方，國民黨有想要禮讓意味。想問高虹安明年有要繼續競選連任嗎？

對此，高虹安說，自己回來市府工作，可能後續才會再拜會民眾黨主席黃國昌還有國民黨主席鄭麗文，畢竟在停職的期間，也歷經過一次的大罷免，到了復職，其實非常感謝兩個黨，然後包含像主席還有很多的同志們，大家其實在這一段期間對她的支持，還有溫暖跟鼓勵。所以她想，剛剛所提到的這一些後續的規劃，也許是先跟兩個黨的主席拜會完成之後，會再有比較詳盡的一個決定來跟大家說明。

另外，媒體也問薪水部分，內政部原稱高虹安於停職期間不發給薪，後來改口又說要發，還有高虹安之前曾說過會將停職的半薪捐出，現在有改變想法嗎？高虹安說，她想一切就是依法處理就好，至於說補發的薪水的部分，人事處也會再跟她報告說大概的計算是什麼，因為現在好像看新聞報導，也還蠻多種版本的，所以現在其實也都不太知道確切到底補發的薪水還有時間，所以這部分之後會再跟大家做報告。



