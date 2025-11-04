選中正萬華議員 新人卡位激烈

前電視台記者馬郁雯4日宣布爭取民進黨提名參選台北市中正、萬華議員，點燃黨內初選戰火，全民運動推廣協會理事長康家瑋昨打出在地牌，強調自己是「艋舺囝仔」，甚至早在1年前即公開投入選舉勤跑地方，暗批馬郁雯空降、缺乏基層支持，電台主持人張銘祐也自3日起就開始站路口打知名度。

台北市議員第五選區（中正、萬華）共8席次，現任議員包括國民黨應曉薇、郭昭巖、吳志剛、鍾小平；民進黨洪婉臻、劉耀仁及無黨籍徐立信，除吳沛憶轉戰立委留下1席空缺，應曉薇身陷京華城案也可能不競選連任。

扛著揭弊女神稱號的馬郁雯，因報導前台北市長柯文哲「USB小沈1500」事件聲名大噪，昨在前立委段宜康陪同下宣布參選，被視為民進黨新潮流有意培養人選，由於前議員周威佑落選後，新系在中正、萬華沒有民代，馬一旦選上議員將可延續新潮流香火。

身為民進黨湧言會的康家瑋昨在馬郁雯宣布參選同時，打出「艋舺囝仔」正面迎戰，康家瑋曾任立委張宏陸助理，雖曾挑戰議員失利，但持續深耕地方。地方人士認為，康家瑋雖然沒有批評馬郁雯，但在地牌即有暗批馬郁雯是空降部隊的意味，也藉此博取地方民眾支持。

此外，前電視台主播、民眾黨發言人吳怡萱這屆曾參選中正、萬華議員，以1150票之差落敗，明年將再次挑戰，值得一提的是，她與同樣有媒體背景的馬郁雯因「柯案」隔空交火，被外界形容為「雙姝之戰」。藝人于美人去年立委選舉失利後仍保留萬華戶籍，也傳出有意競選議員。

國民黨選情，因應曉薇官司纏身，其女兒應佳妤近來勤跑地方行程，引發外界好奇是否將母女交棒，應曉薇曾回應，女兒以學業為重選不選「隨緣」。還有罷免吳沛憶領銜人劉思吟、李孝亮及立委廖先翔助理黃國豪、退役空軍副司令張延廷及前北市府發言人郭音蘭等人有意參選。