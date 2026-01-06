即時中心／顏一軒、陳治甬報導

即將在1月31日卸任不分區立委的民眾黨主席黃國昌昨（5）日接受專訪時稱，在新北市長選戰中，他與國民黨籍台北市副市長李四川於不同族群各有領先，「藍白基本盤要拚到最後，再談合作」。對此，新北市長侯友宜今（6）日回應，國民黨有相關的規劃與機制，選舉都是一時的，拚市政建設才是最重要的，市民朋友會支持能做事的這個好人。





今早10時，侯友宜在新北市副市長劉和然、藍委林德福、張智倫、國民黨新北市議員邱烽堯、民進黨議員張維倩與張嘉玲等人的陪同下，視察捷運中和光復線（新北市段）可行性研究規劃路線，並於行程中接受媒體聯訪。

廣告 廣告

針對黃國昌的說法，侯友宜表示，「我們黨有黨的規劃跟機制，那最重要在這段時間，選舉都是一時的，拚市政建設才是最重要的；所以大家都不用擔心，我們全力以赴，做出有感的建設，市民朋友一定就會支持能做事的這個好人」。

原文出處：快新聞／選到底？黃國昌稱與李四川各有領先 侯友宜微笑這樣說...

更多民視新聞報導

多數黨員滿意黨主席？他籲吳宗憲「一起把鄭麗文推下台」！

率六都之先! 長者數最多 新北"高齡長期照顧處"正式揭牌

李四川是新北最強人選？資深媒體人曝有"這問題"！

