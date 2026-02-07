選前之夜的高市早苗 (圖)

[Newtalk新聞] 充當國民黨副主席的原馬辦主任蕭旭岑，在北京見了全國政協主席王滬寧，爛尾變成了狼尾。自以為見了中國的正國級，自己就是只比正國級小一點點的副國級了，於是口出狂言，嘲諷AIT駐台辦事處處長谷立言「只比科長大一點點」，以為自己可以爬到谷立言頭上了，即將出任中國政協副主席了。他不但不把美國官員放在眼裡，連國民黨其他要員也不放在眼裡。如果他當政協副主席，國民黨主席鄭麗文難道去當全國政協主席？這是他的「中國夢」吧？ 2012年5月，自稱是連戰同學的美國西東大學（Seton Hall University）退休教授楊力宇來台灣，接受專訪時指出馬英九的問題在於「事必躬親」，導致總統淪為科長層級，且身旁缺乏具能力的政治幕僚，使其成為孤家寡人。 蕭旭岑時任國民黨文傳會主委，次年才出任馬英九總統府副秘書長，這時也不過是比馬科長小一點點。一直到出任馬辦主任，都是比科長小一點點不能跨越主子，現在想大躍進到中國大一點點，因而不但在中國公開反美，說民進黨「媚美反中」，還要掏空台灣。都是一派胡言。 台灣與美國簽署關稅協定，如果是）「媚美」，只要美國拿出協議讓民進黨政府簽下就可以了，哪裡需要鄭麗君

