選前人事大風吹 連震宗調陞調查局副局長 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

因應年底的地方公職人員選舉的選舉查察工作，防範中共介選及現任副局長吳以公將於1月15日退休，調查局今（9）日公布最新33名高階主管異動名單，高雄市調查處處長連震宗升任副局長，兩岸情勢研析處副處長胡國華調任國內安全調查處副處長，異動人員將於1月16日到職。

連震宗是東海大學法律系畢業、展抱27期結業，他歷任過南部地區機動工作站主任、毒品防制處副處長、桃園市調處副處長、航業調查處處長、廉政處長、高雄處長等重要職務。接任副局長後，主要負責犯防業務，掌理廉政處、經濟犯防處，督導各外勤處站偵辦貪污、賄選及經濟犯罪案件。

調查局表示，這次人事異動共計33人，異動名單如下：

高雄市調查處處長連震宗調陞副局長。

新北市調查處處長何復生調任研究委員會主任委員。

主任秘書室研究委員凌文興調任研究委員會副主任委員。

國內安全調查處副處長林大專調陞國內安全調查處處長。

兩岸情勢研析處副處長龍竹筠調陞兩岸情勢研析處處長。

國內安全調查處處長陳宇源調任新北市調查處處長。

高雄市調查處副處長張漢明調陞高雄市調查處處長。

新竹市調查站主任陳志成調任洗錢防制處副處長。

國內安全調查處簡任秘書兼據點協調中心主任溫雲升調任國內安全調查處副處長。

兩岸情勢研析處副處長胡國華調任國內安全調查處副處長。

兩岸情勢研析處簡任秘書唐永瑞調任兩岸情勢研析處副處長。

嘉義縣調查站主任謝檔明調任諮詢業務處副處長。

鑑識科學處專門委員闕山仲調任鑑識科學處副處長。

苗栗縣調查站主任姜彥吏調任桃園市調查處副處長。

桃園市調查處副處長邱耀輝調任高雄市調查處副處長。

台北市調查處士林調查站主任黃淑華調任基隆市調查站主任。

桃園市調查處機動工作站主任温俊雄調任新竹市調查站主任。

澎湖縣調查站主任林山峻調任新竹縣調查站主任。

高雄市調查處左楠調查站主任湯玉峯調任苗栗縣調查站主任。

新北市調查處板橋調查站主任謝智皓調任雲林縣調查站主任。

航業調查處高雄調查站主任余國呈調任嘉義市調查站主任。

航業調查處基隆調查站主任陳耀輝調任嘉義縣調查站主任。

新北市調查處重新調查站主任李應泉調任澎湖縣調查站主任。

經濟犯罪防制處專門委員兼打詐督導中心主任陳茂益調任新北市調查處重新調查站主任。

新北市調查處簡任秘書呂俊慶調任新北市調查處機動工作站主任。

台北市調查處外事調查站主任李青憲調任航業調查處高雄調查站主任。

督察處局本部（二）駐區督察葉仁傑調任總務處簡任秘書。

高雄市調查處鳳山調查站主任李俊仁調任台南市調查處專門委員。

督察處台中市（二）駐區督察吳志賢調任政風室簡任督察。

雲林縣調查站主任鍾達振調任督察處局本部（一）駐區督察。

基隆市調查站主任周至誠調任督察處局本部（二）駐區督察。

嘉義市調查站主任魏男烜調任督察處新竹縣市駐區督察。

新竹縣調查站主任馮國建調任督察處台中市（二）駐區督察。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

