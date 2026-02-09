選前喊翻車遭打臉！郭正亮改口轟高市早苗：看能不能撐1年

高市早苗率自民黨大勝316席後，郭正亮選前多次預言「翻車」發言遭打臉。（圖／翻攝自郭正亮Yt）





日本眾議院選舉結果出爐，自民黨在首相高市早苗領導下豪取316席，創下歷史性勝績。不過，前立委郭正亮被翻出選前多次看衰高市「要翻車」的言論與結果完全相反。而在大勝之後，郭正亮又轉而批評高市政策「不可持續」、真正考驗是經濟，甚至拋出「看能不能撐1年」的重話，引發討論。

選前預言大翻車

前立委劉進興在臉書發文點名郭正亮「大翻車」，直指郭的預言一再與現實相反。劉進興更形容，「像看馬戲團小丑表演，你會在乎他講什麼嗎？不是講得越離譜就越好笑嗎？」並分享觀賞秘方，表示不要即時追政論節目，而是隔兩週、兩個月回頭看，就會發現郭正亮前後說法自打臉、反差感更強。

廣告 廣告

劉進興也整理出郭正亮近期說法脈絡。兩個月前稱自民黨在「切割」高市、民調下滑恐撐不住；兩週前又喊「高市要翻車」、甚至稱民調下滑10個百分點；但到了選前一天，郭又改口估高市會大勝，選後則再補一句「日本加速沒落中」，被質疑立場搖擺、預測失準。

選後改批「看能不能撐一年」

選舉結果底定後，郭正亮在節目《中天辣晚報》將質疑轉向「經濟考驗」。他表示，自民黨過半並不意外，未來在更強聯盟下，法案推動將更順，但真正難題仍是結構性經濟問題，「十個高市早苗也無解」。郭正亮更直言高市的經濟政策「不可持續」，甚至形容是「騙票黨」，並拋出「看能不能撐1年」的判斷，「若經濟表現不佳，市場恐快速反應，單靠政治議題撐不久」。

郭正亮也提到，日本競爭力面臨壓力，從人工智慧、手機、半導體到電器產業，都可能被其他地區超車。而汽車產業也正遭受中國競爭衝擊，才是日本接下來的硬仗。此外，談及修憲議題，郭認為外界別只看三分之二門檻就斷言會過，因為一旦走向修憲，自民黨內部可能出現分裂，黨內也存在反對力量，現在談仍嫌太早。

更多東森新聞報導

高市早苗奪316席創紀錄！矢板明夫揭3原因

新竹縣長最新戰況出爐 3人對決這人領先

蔣萬安「2028最大公約數」？笑回「台北市民最大」

