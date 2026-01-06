選前壓軸衝刺！邱議瑩合體董事長樂團、林生祥火力全開拚勝選

▲「壓軸選前之夜！邱議瑩合體董事長樂團、林生祥力拚出線」。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市長參選人邱議瑩今（6）日宣布，將於本週六晚間在前鎮區中正高工舉辦「團結！高雄贏選前之夜！」，為選戰進入最後關鍵階段全力衝刺。活動將邀請金曲樂團「董事長樂團」、客語金曲歌手林生祥，以及藍色狂想樂團接力演出，以音樂凝聚力量、拉抬選前氣勢。

邱議瑩表示，感謝董事長樂團、林生祥及藍色狂想樂團力挺支持，彼此不僅是多年好友，也在許多公共議題上有過合作與交流。她也特別提到，林生祥來自美濃，長期以音樂關注土地與社會議題，理念相當契合。她強調，希望透過音樂演出，展現未來推動「演唱會經濟2.0」、擴大支持藝文展演產業的政策決心。

談到選情，邱議瑩表示，她有信心接棒陳其邁、戰勝國民黨，「因為我是最有戰力、最能贏、政策最完整，也最經得起檢驗的人選。」她指出，自己從國大代表、中央政務官到立法委員，橫跨基層與中央，累積30年的完整歷練，同時也是初選中首位提出政策白皮書的市長參選人，內容涵蓋福利、文教、建設、交通與產業發展等面向，未來將打造「新國際機場」、推動「大巨蛋造鎮」，帶領高雄邁向世界。（圖╱邱議瑩立委辦公室提供）