選前大撒幣？文化幣常態發放「13-22歲每年都能領1200」 卓榮泰喊：早領早享受





文化部今（114）年發給16-22歲青年每人1200點文化幣，並試辦13-15歲每人600點文化幣，截至目前為止，整體領用率逾80%，消費金額近15億元，其中13-15歲領取率近70%。為持續推動藝文體驗向下扎根，行政院長卓榮泰、文化部長李遠今（29）日在115年文化幣啟動記者會上正式宣布，明（115）年起，13-15歲正式納入常態化文化幣發放範圍，也就是全國13-22歲青年每人都可以領到1200點文化幣，並宣告115年度文化幣將於1月1日上午8點正式開放領用。立法委員吳思瑤、吳沛憶，以及光仁高中國中部同學共同出席。

行政院長卓榮泰表示，文化幣從前（112）年首先發給18-21歲，到去年常態化發給16-22歲1200點，直到今年除了原來16-22歲外，開始試辦13-15歲每人600點文化幣，雖然試辦的首年因為只有600點，所以使用率只有67%，但是相信明年13-22歲全面性發放1200點，領取率一定會大幅提升，「鼓勵大家早點領、早點用、早領早享受」。卓榮泰也幽默地說，「今日事今日畢（幣）」，鼓勵今年還有文化幣還未用完的青年，剩下3天「今年幣要今年畢」，趕快把今年的文化幣用完。

除了文化幣以外，卓榮泰也特別介紹行政院「青年諮詢委員會」，透過青年在會議中的提案，有可能就會進入行政院會討論，並且成為國家真正落實的政策；再如行政院推出「青年百億海外圓夢基金」，也鼓勵年輕人提出好的提案，經過審核後，就有機會到海外學習，實現「國家為青年圓夢，青年幫國家圓夢」的目標。希望藉由文化幣及各項青年政策，鼓勵所有青年，「文化幣用起來，用文化豐富生命；金頭腦動起來，用創意改變國家的未來」。

文化部長李遠說，今年的文化幣啟動記者會時他曾說，「文化幣是個不斷長大的吉祥物」，而明年文化幣將繼續長大，將從今年試辦13-15歲600元文化幣，正式常態化，也就是從明年開始，13-22歲總共有「10年」，每一年都可以領用文化幣，「我稱這個世代叫做『文化幣世代』」。李遠說，文化幣對年輕人來說「是一種權利也是一種義務」，權利代表的是擁有文化幣可以去做各種文化體驗，也可以利用各種加碼，讓文化幣無限長大；至於義務則是這些使用的文化幣將全部挹注於臺灣藝文產業，鼓勵臺灣的出版、電影、表演、視覺、文創等產業發展。

李遠特別推薦青年除了看國片、買書，也可以買臺灣漫畫、用青年席位購買表演藝術席位；同時，也鼓勵大家可以跟著4個原創IP吉祥物，一起領用文化幣，一起遊戲，達到文化幣領用「全壘打」。期盼「文化幣不斷長大，文化幣世代讓臺灣的文化越來越好，讓世界看到臺灣，也讓臺灣看見自己的文化」。

文化部說明，出生日期在93年1月1日至102年12月31日，具中華民國國籍或符合資格的外國人士皆可透過簡單3步驟，「手機下載文化幣APP完成註冊」、「點選領取文化禮金」、「輸入個人資料通過驗證」，立刻領取、使用專屬文化幣，使用期限至115年12月31日止。沒有手機的青年，也可洽詢客服申請紙本QR-code，再至各消費點進行交易。

文化部表示，為提升青少年消費體驗與使用黏著度，文化幣APP於115年同步升級，導入「遊戲化消費體驗」機制，青年朋友將可以從「見習生」開始，透過藝文消費與任務解鎖逐步升級至最高「傳說」等級。升級過程除可獲得加碼贈點，還可以獲得IP代言人「黃阿瑪的後宮生活（黃阿瑪）」、「啤下組織（黑啤）」、「啾啾妹」及「怪奇事物所（所長）」等超人氣角色的專屬徽章，也有機會抽中限量IP周邊，讓文化幣好用又好玩。

呼應APP升級遊戲化體驗，今日記者會現場也特別打造成「文化幣島」冒險世界，4季IP代言人黃阿瑪的後宮生活的黃阿瑪、啤下組織的黑啤、啾啾妹及怪奇事物所的所長等人氣角色大偶也登島亮相，與卓榮泰、李遠及光仁高中國中部同學們共同啟動藝文能量開關，象徵為青少年的藝文體驗注入滿滿能量，並宣告115年度文化幣邁入全新里程碑。

文化部表示，文化幣可以用於看表演、看國片、買書、參觀博物館、逛市集/展會、藝文體驗、社區文化小旅行等。各項文化幣加碼優惠包括國片結伴加碼送百點、表演藝術青年席位優惠、獨立書店2點送1點、消費滿200點立即抽獎、邀請新朋友即贈點等，明年也將持續推動，並帶來如視覺藝術青春票、國片早安場等更多優惠。文化部也呼籲，114年文化幣使用期間剩最後3天，還沒領用或用完的青年朋友趕快使用。

