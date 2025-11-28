選前市長選後盧媽！鄭麗文讚台中有她就會安

▲台中市長盧秀燕今天到和平山區主持自達幸福巴士啟用典禮。（圖／記者顏幸如攝，2025.11.28）

[NOWnews今日新聞] 台中市長盧秀燕以「媽媽要留在家」拒絕參選國民黨主席，但鄭麗文當選後，盧秀燕聲望直挫。鄭麗文今天到台中海線參拜時，稱女人當家帶給台灣安全、社會安定，台中市有盧媽這麼一位好市長，如同家裡要有一位優秀女性，才能成一個「安」字。盧秀燕則客氣表示，城市與國家守護需要大家一起來，不是光靠首長。

鄭麗文當選國民黨主席以來，今（28）日首度到台中，由紅派大老議長張清照、立委楊瓊瓔、新任市議員主委蘇柏興陪同到清水紫雲巖參拜，張清照並安排鄭麗文與地方人士座談。

廣告 廣告

鄭麗文於致詞時表示，台中市是全國發展的重要指標，每次大選都說決戰中台灣，過去這8年，「在我們盧媽的領導之下」，台中市政府欣欣向榮，滿意度非常高，全國都非常羨慕台中有盧媽這麼一位好市長。

▲國民黨主席鄭麗文今天到台中，與地方人士座談。（圖／讀者提供，2025.11.28）

接著她說，家裡要有一位優秀的女性，才能成一個「安」字，女人當家給台灣安全、也讓社會安定，不會一天到晚「草螟弄雞公」，好像沒戰爭就不甘願，這才是台灣的精神。台灣價值不是一天到晚製造撕裂、製造對立、製造仇恨，但現在的執政者帶頭做亂，帶壞青鳥沒大沒小、沒禮貌、沒教養、製造混亂。

今年8月21日盧秀燕請假挺反罷免，和鄭麗文在楊瓊瓔服務處同框，由於鄭麗文曾表示「如果823之後盧市長表態不參選，我就會參選到底」。當時盧秀燕寓意深長喊了3次「麗文加油」，還說「辛苦了」、「愛你喲」！被視為暗示將不選黨主席。

當時鄭麗文稱盧秀燕為「盧市長」，之後和盧秀燕吃播牛肉麵造勢，也是稱「盧市長」、「秀燕姐」，還說自己「感覺到媽媽的溫暖」。如今身為黨主席，她已改稱「盧媽」。盧秀燕今（28）日在和平山區主持自達幸福巴士啟用典禮，受訪時被問及鄭麗文稱台中有女當家才有「安」，盧秀燕表示，城市和國家的守護需要大家一起來，不是光靠首長，感謝台中市民過去這麼多年公私協力、共同努力打造幸福的城市。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

別當澤倫斯基！鄭麗文再喊話賴清德三思：1.25兆軍購也救不了台灣

影／和鄭麗文不同調？表態挺國防預算 盧秀燕：國家要有自衛能力

影／遭黨開鍘！何鷹鷺怒嗆「退黨不玩了」：是鄭麗文誘導我喊統一