選前衝刺！綠高雄市長初選民調在即 4候選人「車拚」掃街催票

民進黨高雄市長民調初選，明(12)日將展開電話民調！立委林岱樺，下午以俐落的短髮新造型亮相，展現力拼市長大位的決心，她誓言不會被司法調查給嚇跑；她的對手邱議瑩也認為要回歸政策討論比較好。巧合的是邱議瑩和賴瑞隆11號都選在三民區車掃，兩方車隊沒有碰頭，但看得出兩人固守綠營大票倉的決心。而立委許智傑，則回防本命區鳳山車掃，同樣展現高人氣。

站在宣傳車上掃街拜票，沿途支持者們熱情表達支持，支持者說：「林岱樺加油。」立委林岱樺下午用俐落短髮造型亮相，回防政治生涯起步點鳳山，展現拚市長決心，立委林岱樺說：「這個造型無非呈現的為了高雄岱樺要更強。」

期間深陷助理費案風波，但誓言不會被司法調查給嚇跑，要與抹黃勢力戰到底！同為競爭關係的立委邱議瑩，也做出回應，立委邱議瑩說：「很多的人身攻擊抹黃等等，這點我是不贊成的，所以我還是認為初選應該就讓我們回歸政策的討論。」

邱議瑩在高雄市副議長曾俊傑，及立委黃捷陪同下，前進綠營大票倉，三民區，為選情做衝刺，拜票車隊從角頭廟三鳳宮出發，同一時間不到五十公尺處，三鳳中街前，立委賴瑞隆在高雄市議長康裕成，及媒體人王瑞德陪同下，車隊浩浩蕩蕩行經而過，還有支持者在住家二樓內打開窗揮手致意。

立委賴瑞隆說：「我們回到三民區，這也是高雄的民主聖地，三民區是一個非常重要的區域，人口也非常的多，現在跟鳳山都是高雄最多人口的地方，所以我們今天再回到三民區，來全力的來掃街顧票。」

各候選人卯足勁，立委許智傑上午在岡山路竹徒步市場拜票後，下午在岡山車掃，還有民眾施放鳴炮迎接到來，立委許智傑說：「晚上我會回到我從政的起點，到鳳山再掃路掃。」每位候選人，努力爭取選民支持，就希望能順利出線，代表民進黨選高雄市長。

