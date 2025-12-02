選前都高喊與台灣復交 宏國2親台候選人雙雙領先

宏都拉斯友台在野國家黨總統候選人「阿斯夫拉」票數暫時領先 (圖／達志影像路透社)

宏都拉斯總統大選結果尚未出爐，但在野的國家黨候選人阿斯夫拉已在競選總部內獲得支持者熱烈歡呼，因其暫時領先票數。這場選舉對台灣與中國的外交關係具有重要意義，因為領先的兩位候選人阿斯夫拉與自由黨的納斯拉亞皆表態願與台灣復交，而親中的執政黨候選人蒙卡達則位居第三。美國總統川普已透過社群媒體對選舉結果表達關切，並警告若有人試圖改變結果，美國將停止提供金援。

宏都拉斯友台在野國家黨總統候選人「阿斯夫拉」票數暫時領先 (圖／達志影像路透社)

阿斯夫拉雖然暫時領先，但他表示不會急於宣布勝選。他向宏都拉斯人民呼籲保持耐心，讓國家選舉委員會完成工作。目前阿斯夫拉與納斯拉亞的選情十分膠著，兩人票數一度僅相差515票，而兩位候選人都公開表態要與台灣復交，這對2023年才與宏都拉斯建交的中國來說是一大挑戰。

CNA駐台灣資深特派Victoria Jen表示，如果宏都拉斯再度轉向台灣，尤其是作為一個2023年才與中國建交的國家，對中國將是一個重大羞辱。特別是在川普公開支持目前領先的阿斯夫拉的情況下，中國面臨的壓力只會增加。Victoria Jen進一步指出，當中國感到外交情勢不利時，往往會採取更強硬的回應，例如在台灣周邊區域發出軍事訊號、發表更尖銳的言論，或加大對台灣剩餘邦交國的壓力。

現年67歲的阿斯夫拉此次選舉獲得美國總統川普的跨海力挺，他以「爺爺為您服務」的口號競選，親民形象獲得選民青睞。然而，這場選舉過程中亂象頻傳，有投票所提早關門，導致許多選民下班趕去投票時被拒之門外，無法行使投票權。此外，開票網站還出現大規模當機情況，增加了選舉結果的不確定性。

