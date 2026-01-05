選前黃金周！ 綠營高雄市長初選衝刺 4選將「拚陸戰搏感情」

高雄市 / 綜合報導

民進黨高雄市長初選，剩下最後一周黃金時間，有意角逐市長大位的4名立委，都抓緊時間站路口、拚車掃，要用陸戰，和選民搏感情，邱議瑩今(5)日在曾任高雄市議員的立委黃捷陪同下，在黃捷的鳳山選區進行車掃，說已經把自己行程，排好排滿；賴瑞隆前一晚才剛結束第一場大型造勢，今天一早也是站路口，和大家揮手拜票，有信心自己可以勝選。至於許智傑和林岱樺，車掃行程也沒停，都是要把握最後時間，衝高人氣。

邱議瑩團隊工作人員說：「我們的女兒黃捷回來了，陪伴著我們的邱議瑩。」民進黨立委邱議瑩，5日一早站路口拚車掃，曾任鳳山議員的立委黃捷，也全程相陪，立法委員(民)邱議瑩說：「把握最後一個禮拜的黃金周，所以是分秒必爭，是把自己的行程排滿，排好排滿，操好操爆。」

12日就要展開，民進黨高雄市長民調初選，剩下最後一周黃金時間，參選人每分秒都要全力衝，立法委員(民)賴瑞隆說：「拜託拜託拜託，謝謝。」賴瑞隆5日選擇從高雄最多人口的鳳山出發，站路口拜票，鞠躬揮手展現熱情，前一晚才剛辦完，第一場大型造勢活動，一周後能否勝選，大喊有信心。

立法委員(民)賴瑞隆說：「昨天(4日)晚上，很謝謝我們的周縣長，康議長，還有20幾個議員，跟300位的里長，還有數萬個鄉親，站出來挺賴瑞隆，我想我們對於勝選，非常有信心。」許智傑早上立院開完會，下午馬上回高雄，繼續展開車隊掃街，支持民眾在路口，大大對他比個讚，立法委員(民)許智傑說：「我會持續按照我選舉的步調走，掃街，掃菜市場，把握剩下的時間，緊握每一雙手。」而林岱樺，也是從4日開始，就啟動車隊誓師行動，宣布要，踏遍高雄千街萬巷，立法委員(民)林岱樺說：「跨越38區的串聯，千街萬巷站出來，挺岱樺。」

民進黨初選剩下最後7天，四位都抓緊時間，用陸戰搏感情，至於國民黨柯志恩，行程也沒停，5日早上和議員們，針對時事開記者會，最後誰將拿下披戰袍出戰，倒數時刻，大家都得更加拼命。

