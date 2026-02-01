選前1週！日自民黨領先優勢擴大 「選舉結果影響中國對日態度」

2026年1月31日，日本首相高市早苗在官邸與來訪的英國首相施凱爾會談，並舉行聯合記者會。路透社



日本眾議院提前改選將於下週日（2/8）投開票，共同社今天（2/1）發布昨天到今天進行的民調顯示，關於比例代表投票意向36.1%支持自民黨，較上週29.2%增加6.9個百分點，顯示自民黨領先優勢擴大。至於高市內閣支持率為與上週幾乎持平。專家分析，這次選舉結果關係到中國未來對日態度，若高市大勝，中國將不得不與她打交道，若僅有微弱優勢，中國恐加大對日本壓力。

共同社昨天（1/31）、今天（2/1）為日本眾院選舉進行全國電話輿論調查（第二次選情調查）。關於比例代表的投票意向，回答自民黨的受訪者為36.1%，較一周前增加6.9個百分點。立憲民主黨和公明黨組建的新黨「中道改革聯合」為13.9%，增加2.0個百分點。

小選區方面，支持執政黨陣營候選人的為44.0%，增加4.0個百分點。支持在野黨陣營候選人的為26.5%，增加3.7個百分點。

高市內閣的支持率為63.6%（上週63.1%），增加0.5個百分點；不支持率為25.6%（上週25.0%），增加0.6個百分點，與上次調查結果基本持平。

路透社上週報導，高市去年「台灣有事」發言，令中國暴怒，引發兩國10多年來最大外交齟齬，日本前防衛次官島田和久接受路透社訪問指出，中國最初可能是試圖讓高市政府下台，「這次選舉極為重要，軟弱的政府根本不會被對方認真對待」。

島田和久說高市提前大選、鞏固權力之舉可能受她政治導師、前首相安倍晉三影響。安倍2012年重掌政權時中日關係緊張，2013年安倍領導執政聯盟在參院選舉中取得壓倒性勝利；2014年安倍與中國國家主席習近平會面；隨後他領導的執政聯盟又在眾院選舉中贏得多數席次。

島田說安倍不斷贏得選舉，建立了極其穩固的政治基礎，一​​旦這種情況發生，「中國別無選擇，只能與安倍政府打交道」。

一位不願具名的日本高級官員也告訴路透社，高市如果在眾院選舉大勝，將向北京傳遞一個訊息，即中國的攻擊未能傷害其國內政治地位，而中國對主要貿易夥伴的經濟限制恐適得其反，此外中國試圖將她塑造成「復興軍國主義的危險意識形態分子」顯然也未獲國際支持，凡此種種會迫使中國重新與日本接觸。

全球政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia Group）東北亞分析師、、曾任美國駐中日外交官的Jeremy Chan表示，如果高市早苗大勝，「將向北京發出一個信號，表明她很可能在未來幾年繼續擔任首相，而中國對她的施壓已適得其反；反之如果高市只取得微弱優勢，北京可能會加大對日本的脅迫力度。」

