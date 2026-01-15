選前2天陪同林俊憲車掃衝刺 賴瑞隆說話了！

賴瑞隆前2天都陪同陳亭妃的初選對手林俊憲車掃，如今林敗選，賴表示，初選是民主機制的一環，後續更要展現團結。（洪浩軒攝）

民進黨台南市長初選民調結果出爐，最終由立委陳亭妃勝出，先於13日高雄初選出線的立委賴瑞隆前2天都陪同陳的初選對手林俊憲車掃，如今林敗選，賴表示，初選是民主機制的一環，後續更要展現團結，未來無論交通、產業鏈、治水防災或區域治理等方面，南高屏等縣市都將更緊密合作。

賴瑞隆表示，台南初選告一段落，恭喜陳亭妃，也肯定林俊憲長期對台南的付出。初選是民主機制的一環，結果出爐後更要展現團結。南台灣的發展是高雄、台南及屏東共同的課題，未來在交通、產業鏈、治水防災或區域治理上，他們會以更緊密的合作來推進，共創南高屏的進步發展。

