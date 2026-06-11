選務爭議國際矚目 南韓撰稿人：期待更多台媒現場採訪

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許東爀觀察，南韓此次參與抗議活動的群眾中，20多歲與30多歲的年輕人比例相當高，約占七至八成。（資料畫面）

南韓自由記者、前《蘋果日報》駐韓特約記者許東爀投書自由評論網，針對近期南韓選舉爭議與街頭抗議現象提出觀察。他指出，作為韓國鄰國，台灣與南韓同樣共享民主價值，因此相關抗議活動在台灣網路社群引發高度關注，包括《鏡新聞》與《華視》等媒體皆前往現場進行採訪報導，肯定台媒將示威現場的真實情況傳回台灣，認為促進台韓兩國彼此理解，具有重要意義。

許東爀表示，部分台灣記者在南韓示威現場採訪時，懸掛青天白日滿地紅旗，或貼上「中國X、台灣電視臺」等標示，持續進行新聞工作，這些記者以「自由國家台灣的記者」身分出現在現場，獲得示威民眾歡迎，相關畫面也在社群網站引發討論。

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許東爀指出，他在8日（星期一）親赴抗議現場採訪，雖然當天參與人數不如前一天星期日聚集的3萬8千人，但仍有超過1萬名市民聚集在競技場外，手持韓國國旗，高喊「不正選舉、重新選舉」等口號，並共同唱起韓國國歌；也特別觀察到，參與抗議活動的群眾中，20多歲與30多歲的年輕人比例相當高，約占七至八成，成為此次示威的重要特徵。

許東爀分析，南韓社會中長期存在「過程不重要」的觀念，尤其在部分年長世代間較為明顯，而這也逐漸加深年輕世代對現有制度的不信任。他認為，示威現場年輕人所提出的「公正與參政權受到侵害」訴求，並非只是針對單一選務爭議，而是對韓國社會長期累積的價值觀失衡所產生的反彈。

許東爀也針對部分媒體報導提出批判。他指出，一名自稱駐韓台灣特派員的自由記者楊虔豪，曾於《聯合報》6月7日刊登分析文章，在未實際前往現場觀察的情況下，便將此次抗議活動定調為「極右派」與「反中煽動」所造成；他認為，這樣的描述與他在現場所看到的情況存在明顯落差。

許東爀表示，自己在抗議現場並未發現具有組織性的反中情緒，現場主要訴求集中於選舉公平性與民主程序。他進一步指出，該名自由記者過去的報導方式，也曾受到部分人士批評，認為其經常重複特定政治陣營的論述。例如在南韓「世越號沉沒事故」以及「梨泰院踩踏事故」等事件中，該記者長期採納進步派陣營觀點，主張相關政治責任應由當時政府與總統承擔。

許東爀也提到，在此次南韓選舉爭議期間，該名記者曾透過臉書發文表示，「現在來南韓採訪不如不要花錢來」，並認為主張選舉舞弊的「極右派」可能趁勢而起，具有危險性，因此建議台灣媒體不要派員前往採訪。

然而，許東爀實際走訪現場後發現，情況與上述描述有相當差距。他指出，部分台灣媒體不僅順利完成採訪，也獲得不少示威民眾友善回應。對於該名記者曾評論南韓民眾「聽到捧台灣就高潮」的說法，許東爀表示，部分人士認為此類評論忽略了現場民眾對台灣民主制度與自由價值的正面評價。

許東爀最後呼籲，希望更多台灣媒體能親自前往南韓現場採訪，不應僅透過二手資訊判斷事件。他表示，根據自己的實地觀察，只要表明來自台灣，佩戴青天白日滿地紅旗，或配戴「I am Taiwanese」徽章，通常都能獲得南韓民眾理解與友善對待，而不是遭到排斥。

許東爀強調，台灣媒體深入採訪，不僅能讓南韓民眾感受到台灣所珍視的自由價值，也能把韓國民眾對自由、公正與民主程序的期待，以更真實、準確的方式傳達給台灣社會。他認為，在民主制度面臨社會信任考驗的時刻，跨國媒體交流與現場採訪更顯重要，唯有透過第一線觀察，才能完整呈現事件背後的社會脈動。

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