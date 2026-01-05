選區評析：民進黨新生代受關注 力拼第二席

新北第一選區議員鄭宇恩（左），以及議員參選人游明諺（右）。

從選舉結構觀察，新北第一選區（石門、三芝、淡水、八里）對民進黨而言，結構性的問題始終未解，自2014年以來，民進黨維持「提名兩席、實際僅上一席」的結果，反映的不是候選人條件不足，而是地方家族、派系與系統整合失靈。





在現有布局中，英系的鄭宇恩被視為綠營最具穩定度的基石。長期深耕地方，問政與服務評價穩定，並多次獲黨內勸進挑戰更高層級選舉，顯示其在黨內與地方皆具高度信任基礎。





另一方面，綠色友誼連線力推的新生代游明諺，則展現高度企圖心與行動力。其歷練完整，曾參與蘇巧慧競選團隊、呂孫綾服務系統，於綠色友誼系統獲大力栽培，曾擔任何志偉國會辦公室主任，政治訓練紮實。然而，缺乏地方家族背景與資源挹注，能否在實戰中突破結構天花板，仍是關鍵觀察點。

至於歸屬蘇系的淡水呂家，地方傳出可能由彭莉惠或施嘉鎮出戰，但目前尚未正式表態，也使綠營整體布局仍停留在觀望與盤整階段。

新北第一選區內新進表態者陳柏翰（左），與現任議員陳偉杰（右）。

藍營考慮擴張提名 仍存高度變數

表面上看，國民黨評估在淡水第一選區增加提名一席，屬於乘勝追擊；但從結構分析，這更像是一場高風險的內部壓力測試。





現任議員陳偉杰連兩屆拿下最高票，票面實力無庸置疑，卻也累積相當政治負資產。過去「颱風假出不出門自己決定」的發言引發輿論反彈，加上台師大論文抄襲爭議，儘管學位未被撤銷，校方仍建議其公開道歉，對中間選民與年輕族群的傷害仍在。





另一席陳家琪則仰賴八里地緣與在地基本盤，跨藍綠支持度相對穩定，但家族別墅違建爭議，以及校慶致詞時「致詞像裙子，越短越好」的言論，仍可能在選戰中被重新放大，成為性別敏感議題的破口。





新進表態者陳柏翰，具備市府行政曝光與資源，被視為「侯家軍」延伸。然而，其曾任陳偉杰辦公室助理，未來角色如何切割、避免同室操戈，將直接影響藍營能否順利擴張席次。





此外，新北市長人選尚未定錨，不論最終由劉和然或李四川出線，都將牽動國民黨整體選戰節奏與資源配置。在市長人選拍板前，藍營在第一選區的提名布局，仍存在高度變數。





無黨新北市議員蔡錦賢（左），與其接班人呂鈞鴻（右）。

淡水政壇洗牌 藍綠之外磨刀霍霍

隨著選罷法「排黑條款」確立，無黨新北市議員蔡錦賢確定無法再戰，然淡水政壇並未如外界預期出現權力真空。相反地，蔡錦賢早已佈局深遠，全力交棒給現任淡水農會理事長出身的呂鈞鴻。





蔡錦賢長期深耕地方，其勢力範圍不僅止於人際網絡，更涵蓋淡水、八里地區龐大的工程相關網絡。呂鈞鴻作為團隊核心成員多年，已被視為「既定接班人」。





結合農會系統與工程網絡動員，其組織動員能力具有高度排他性與轉移性，預料呂鈞鴻將完全複製蔡錦賢無黨（但親藍營）模式。加上蔡錦賢長期經營的南淡水、竹圍基本盤可望大量移轉，亦為藍綠無法輕易撼動之票源。





然而，選區內變數在於人口結構劇變的淡海新市鎮，擁有大量外來年輕人口，且對公共議題關注度高，成為傳統動員較無法掌控的地區。





以崁頂里為例，該里擁有高達三萬人的龐大人口，現任里長吳庭岳雖目前對外參選意願不高，不過其長期為民眾黨拉攏的對象；雖仍在評估階段，但手握全台最大里的民意基礎，吳庭岳其實只需「固守本命區」，便有機會觸及當選門檻。即便無法搶下席次，只要成功推人參選，仍可能在邊際選票上左右藍綠勝負。