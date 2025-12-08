選台中市長？江和樹才勸不要亂 麥玉珍自曝「旋風式考察」第一站合體了
記者陳思妤／台北報導
民眾黨立委麥玉珍曾說有機會的話要選台中市長，但同黨台中市議員江和樹卻直接說「不要亂了」，甚至還說黨不會提名選麥玉珍，又不是選菜市場的市長。不過，兩人今（8）日在江和樹的選區大里合體，江和樹還說看到麥玉珍非常開心；麥玉珍則稱，攜手一起為地方人民努力。
麥玉珍表態想爭取選台中市長後，江和樹直呼，「不要亂了」。麥玉珍則是不滿開嗆，她要爭取選台中市長為何不可？她認為自己沒有缺資格，她是來奉獻、解決問題。對此，江和樹又直呼，黨不會提名麥玉珍，是選台中市長，「不是菜市場的市長欸」。不過，麥玉珍日前接受媒體專訪，又說自己不會選2026台中市長。
但麥玉珍今天到了台中，說自己「掌握難得的機會，安排中投地區旋風式考察」，第一站就到江和樹的選區考察，爭取道路改善工程的中央補助款。她說，江和樹感謝她安排這次考察，為地方爭取預算，展現中央地方一條心的行動力。她也在影片中強調，議員、里長還有中央要攜手一起為地方人民努力。
江和樹則在影片中表示，非常開心麥玉珍聽到地方的聲音，中央地方連線，這是民眾黨前柯文哲一直以來的說法，感謝中央地方配合，希望早日完工，「感謝麥委員的用心」。
