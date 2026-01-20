選台北巿長？No！鄭麗君回「考古題回答超過10年」：過去講的都算數

民進黨內傳出鎖定談妥台美關稅的行政院副院長鄭麗君參戰2026台北市長，鄭麗君今（20）日在記者會笑回「這是考古題，我回答超過10年了，過去回答都算數」，過去鄭麗君被問及此事時，經常對外僅說明「沒有選舉規劃」。

媒體今日在台美關稅說明記者會問及鄭麗君代表民進黨參選台北市長一事，鄭麗君被問及時，臉上露出無奈笑容。

鄭麗君後續笑說：「這是考古題了，我已經應該回答超過10年了，過去我的回答都算數，我是一個做什麼說什麼、說什麼做什麼的人」。

面對代表民進黨參戰台北市長一事，鄭麗君過去多次對外說明「沒有選舉的規劃」。

（圖片來源：放言記者拍攝）

