選台北市長？沈伯洋鬆口：戰士不易選擇戰場 最憂心「中國介選」

2026首都選戰備受矚目，外傳罷團力挺民進黨立委沈伯洋角逐台北市長。聯電創辦人曹興誠懇請賴總統應該徵召沈伯洋，媒體人周玉蔻也力挺。沈伯洋17日親上「新聞放鞭炮」廣播專訪，周玉蔻直接對決、犀利提問是否參選？沈伯洋大談選戰策略，語帶玄機說「戰士不容易選擇自己的戰場」。面對蔻蔻姊逼問，沈伯洋終於鬆口，看黨中央怎麼做，他就怎麼做！沈也憂心忡忡表示，非常擔心中國介選，因為地方選舉干預，比總統級的選舉簡單。

沈伯洋表示，自己最大的缺點就是藍白的箭靶，畢竟台北會是選戰焦點，需要帶動其它縣市選情，如果一直被攻擊，會連累宜蘭、新北、桃園等，甚至中南部選情。

沈伯洋認為，選舉要有戰略目標，比如說台北要帶動氣勢，要由誰來帶動？周玉蔻藉機抬轎喊「沈伯洋是帶動氣勢的人」。沈伯洋感尬的說，「沒有啦！」

周玉蔻追問，如果叫你選，會答應嗎？沈伯洋沒正面回應，僅說黨主席沒跟他溝通，但曹董私下有建議他選。

沈伯洋語帶玄機表示，他覺得都是在作戰，戰士不容易選擇自己的戰場。

周玉蔻逼問，你也沒否認，黨中央做了決定，你也願意？沈伯洋鬆口，「看他們怎麼做，我就怎麼做！」

周玉蔻詢問，作為候選人，比較擔心什麼？沈伯洋坦言，擔心中國介選，因為地方選舉干預，比總統級的選舉簡單，需要的票比較少，且議員本來就是中國接觸的重點。

周玉蔻表示，中國介選，你可以吸掉所有指子彈，讓其他人當選。沈伯洋憂心，吸砲火負面聲量影響到其他候選人，那就不好。

周玉蔻強調，希望選對會有一套想法，他支持沈伯洋出來選，會很好玩！

