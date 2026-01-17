選台北市長？陳佩琪曝黃國昌有問是否選公職：我連意願都沒有

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪，今（17）日前往信義區，陪同議員擬參選人許甫掃街拜票。會前受訪時，媒體問道是否有可能參選台北市長當母雞？陳佩琪說，自己不知道，現任黨主席黃國昌當然從來沒有跟她講過這個，她就算跟柯文哲在家裡私下聊天，也從來沒有說她要去選任何的公職，她是不知道最近的媒體為什麼會說她要選台北市長，所以她個人也是蠻驚訝，不曉得說消息到底是從哪裡來的，「我當然沒有什麼這個計畫，我連選公職的意願都沒有」。

廣告 廣告

陳佩琪陪同許甫掃街。（圖／方炳超攝）

陳佩琪今早陪同許甫掃街，柯文哲則是在嘉義市幫嘉義市長擬次餐選人張啓楷輔選。媒體問陳，夫妻兩人現在是南北分進合擊嗎？對此，陳佩琪說，以她的體力，她覺得還是以北部的議員，「以及像許甫那種都已經很穩定提名的，我就是以這個為主」，短時間就是以台北市周遭的行程為主這樣子。許甫則說，自己要跟陳佩琪報告，還沒穩定提名，還在努力的爭取出線。

陳佩琪說，她相信許甫一定沒有問題，因為她於公的話，自己本身就是民眾黨的終身黨員，於私的話，就是在去年一整年，說實在，許甫跟秘書長周榆修幫她先生發聲，然後辦了那麼多活動，私人的感情上，真的是心裡無限的感激跟感謝，所以今天也是，就算她私人的交情，來這邊來幫許甫，她也覺得是應該的，而且也非常的樂意。

媒體問，在新北的部分，民眾黨有提名黃國昌，那在台北，會不會希望白營也有自提人選？陳佩琪會不會可以當北市的「最強母雞」？對此，陳佩琪說自己不知道，因為現在的黨主席是黃國昌，黃當然是從來沒有跟她講過這個。她跟先生就算在家裡私下聊天，也從來沒有說她要去選任何的一個公職，她就是以輔選為主，柯也是這麼認為，她是不知道最近的媒體為什麼會說她要選台北市長。

陳佩琪曝，黃國昌是有問過柯文哲說，陳佩琪是不是可以幫民眾黨出去選一個公職？但是從來沒有講過說要她去選台北市，所以她個人也是蠻驚訝，不曉得說消息到底是從哪裡來的？她真的不知道。「我當然沒有什麼這個計畫，我連選公職的一個意願都沒有，更何況說選台北市是比較一個困難跟複雜的一個選區」。



更多FTNN新聞網報導

「我會跟他拚到底」吳怡萱直指鍾小平 黃暐瀚斷言白營2小雞會

聖誕節成失業第一天！許甫今啟動松信掃市場「面試求職」 外套上加一字成焦點

最長的「失業期」開始！備戰2026地方選舉 許甫辭黨職全力拚松信議員

