「選台北」被議員揪品牌倒閉、英文頁面「全中文」 蔡詩萍「很錯愕」：兩周內給報告

你有聽過「選台北」平台嗎？這是台北市文化局每年公開招選100個品牌，登上「選台北」品牌，但是議員顏若芳表示，發現「選台北」網站上，有的品牌不是已經查無資料，有的就是已歇業倒閉；甚至點入英文頁面，也只有表單選項是英文，其餘都是中文。北市文化局長蔡詩萍今天議會備詢，直言「很錯愕兩周內徹查，給議員一個報告。」

顏若芳說，北市府規畫這個「選台北」平台，目標是希望讓台灣眾多優秀的文創品牌能打入國際，但除了許多品牌除無資料、或已經歇業，英文版點進去，也只有表單選項是英文，其餘都是中文，質疑這樣怎麼導入國際？

顏若芳說，這樣水準的網站，只會讓國際民眾及買家笑掉大牙，甚至北市府還宣傳「選台北」一年有超過8萬觸及，這根本是國際笑話。

《太報》記者今天（11／6）晚間實測，已經發現「選台北」無法登入，推測應該是後台已經暫時關閉。

蔡詩萍表示，「選台北」是選出來要扶植的品牌，不過扶植不一定會成功，但文化局犯了一個錯，就是已結束營業的品牌，沒有從平台取下來，允諾會在兩周內徹查，並給議員報告。

北市文化局也表示，感謝議員指正，選台北網站疏漏問題，文化局及文基會刻正檢討網站營運計畫。

