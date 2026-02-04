選台北101全因「黃金平衡點」 霍諾德坦言：觀眾多會緊張

徒手攀登台北101創下全球震撼紀錄的美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold），近日登上美國脱口秀《吉米夜現場》，首度完整分享這趟台北之行的幕後故事，並表示這次挑戰的難度對他而言剛好落在「黃金平衡點」（Sweet Spot）。

霍諾德赤手攻頂台北101 。（圖／ Netflix提供，《赤手獨攀台北101：直播》Skyscraper LIVE現已於Netflix全球熱播中。 ）

主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）以玩笑開場詢問：「你是如何決定要爬世界第11高樓的？是因為你還得往上爬完另外10座嗎？」霍諾德幽默回應：「沒錯，這是一個長達11季的節目。」他隨即補充說明，台北101於2004年完工時曾是世界第一高樓，極具象徵意義。

廣告 廣告

談及選擇台北101的原因，霍諾德解釋全球真正適合攀登的摩天大樓並不多，團隊勘查數座後發現台北101在結構與條件上都相當合適。當被問及攀爬難度時，他表示這次挑戰對他而言剛好落在「黃金平衡點」（Sweet Spot），既有挑戰性無法輕鬆完成，但也不至於失控，能維持高度專注與刺激感。

攀爬過程中的趣事也成為節目話題。吉米金摩開玩笑詢問大樓內是否會張貼告示提醒窗戶清潔工「今天別開窗」，霍諾德笑著解釋那些窗戶根本打不開。他分享攀爬途中透過玻璃看到不少上班族對他揮手、拍照，反應相當熱情。最令他印象深刻的是，直播前幾天練習時一名坐在辦公室內的男子對他搖頭，露出極度不認同的表情，直到看到他其實有穿戴安全裝備，才露出「喔，好吧」勉強接受的神情。

霍諾德也談及攀爬時的心理狀態，表示每當接近建築頂端，因為大多數困難路段已經完成，當下心情會變得特別好，甚至會想稍微享受一下風景。他形容那種感覺相當有趣，能攀登世界最大的建築之一就像實現童年夢想，彷彿自己成了在壯麗景觀中玩耍的小孩。

節目中提到霍諾德過去曾接受功能性磁振造影（fMRI）檢測，大腦中負責處理恐懼與威脅的「杏仁核」對刺激反應極低。對此，霍諾德澄清：「我的大腦一切正常」，只是對測試中那類安全、受控的刺激沒有明顯反應，這是長年攀岩、反覆面對恐懼所累積的結果。

美國攀岩家霍諾德（Alex Honnold）坦言看到很多人會非常緊張。（圖／Netflix提供。）

當被問到「最後一次感到恐懼是什麼時候？」時，霍諾德坦言看到很多人會非常緊張。他透露攀爬台北101時現場觀眾眾多、無數目光注視，感覺非常強烈。「甚至就像現在，我也會有點焦慮，會想他們是在跟我一起笑，還是在笑我，我真的不知道。」主持人吉米金摩幽默回應：「他們只是很高興你還活著。」

身為父親的霍諾德也被問及若孩子未來想從事攀登會抱持什麼態度。他表示看別人徒手攀登往往比自己親自上場更令人緊張，但只要孩子經過充分訓練、清楚自身能力與界線，他會選擇尊重對方的判斷。

延伸閱讀

今年第2號颱「西望洋」最快2/4生成！日本發布烈風警報

35.24台斤巨無霸！新港青農林俊嘉奪嘉義高麗菜王

春節、228連假疏運啟動！交通部推行動電源4大守則防安全隱患