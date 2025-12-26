選台南市長選到連槍都拿出來？綠委曝謝龍介行徑：警方應調查

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨台南立委郭國文今(12/26)於表示，上周北捷才發生無差別隨機攻擊事件，至今社會人心仍不安，而要選台南市長的藍委謝龍介竟在台南造勢場合直接亮槍，他說，對於該把槍的真偽、來源及殺傷力，警方應出面調查，以安定社會人心。

國民黨立委謝龍介舉行造勢活動，現場舞台上竟高舉槍枝，翻攝畫面

國民黨近日確定徵召謝龍介參選2026台南市長，軍人出身的國民黨副主席季麟連在謝龍介首場造勢活動上，當場送謝龍介一把手槍，並在台上直接組裝好，要謝開一槍，謝也當場將槍高舉響應，他還表示，這支手槍是陸戰隊員的工廠所做，藉此預祝謝龍介旗開得勝，火力全開。

身兼民進黨台南市黨部主委的郭國文稍早指出，就在捷運攻擊事件發生後，社會人心不安的情況下，謝龍介昨日舉槍的動作也引發多方質疑。

郭國文說，自己的辦公室也收到不少民眾來電，想了解那把槍是否為真，來源為何，有無殺傷力，這些部份警方應該出面調查清楚，以安定社會人心。

