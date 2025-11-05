選哪家領？ 普發一萬銀行加碼抽「輝達投資金.10萬回饋金」

台北市 / 綜合報導

全民普發現金一萬元，今（5）日開放網路登記，而一共有5大領取管道，大家想好要怎麼領了嗎？各大銀行都有推出相關加碼優惠，來吸引民眾選擇，像是有銀行就推出登記就抽，市價近10萬元的輝達投資金，馬上掀起話題，而嘉義市議會今天在場議員也無異議通過臨時動議，擬加碼普發每人3000元方案，不少市民都很期待。

全民普發現金一萬元，5日開始正式開放網路登記，全台領錢話題熱，而嘉義市議會，也有令人振奮消息，在場議員無異議通過臨時動議，嘉義市再加碼普發，每人3000元方案，嘉義市議員(國)張秀華說：「113年有11.7億，那嘉義市人口26萬700多人，如果每個人發3000塊的話，大概就7億多，我想我們有這個能力。」嘉義市長黃敏惠說：「該做的絕對不能少，但是我們能夠讓大家幸福快樂，我們能夠加碼，我們會努力。」

民眾說：「非常好啊，而且也很羨慕啊。」民眾說：「中央給的好處，地方可以加碼，那更好啊。」市民都很期待可以再領紅包，其他縣市民眾也很羨慕，而怎麼把錢錢再變大，各大銀行金融機構為了吸引民眾選擇自家帳戶或ATM領取普發現金，都推出各式吸睛方案。

像是將來銀行，推出登記就抽市價近10萬的輝達投資金，台灣銀行選數存新戶最高可獲得500元回饋金，玉山銀行新戶加碼完成任務，享刷卡金800元回饋，元大銀行則是用台幣數位存款帳戶領取，加碼再抽10萬元回饋金等等。

民眾說：「你只要去ATM，它就有可以參加它們那個抽獎活動。」民眾說：「輝達現在的討論度很高，我就會馬上關注到。」民眾說：「更多的空間，讓錢變大，會比較一下，還是會，就跟辦信用卡一樣，會多比較。」普發現金一萬元，怎麼領能讓小確幸再加乘，民眾都說要先好好做功課，也想好要怎麼花。

