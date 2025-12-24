選嘉義市長拋政見！張啓楷盼再普發6000元 希望每年都能發紅包

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨今（24）日舉行中央委員會，通過選舉決策委員會之舉薦，徵召民眾黨立委張啓楷，代表民眾黨參選2026年嘉義市長，張啓楷致詞時拋出政見利多，承諾未來將發揮財經專業，在嘉義市現有加發每位市民6000元現金的基礎上，未來若當選市長，會為市民打造更好的工商環境，做好開源節流，力拚能再次普發6000元現金的機會，並期望「每年都可以發紅包」。

民眾黨今天舉行記者會，徵召張啓楷參選嘉義市長。（圖／方炳超攝）

張啓楷致詞時感性提到，兩年多來在回到嘉義市時，有許多民眾拉著他的手說「希望我回來服務」，更常收到許多支持民眾贈送「人蔘片、平安符」，深刻體認到肩膀上承擔的的責任，並和市民約定「不會讓大家失望、我們一定要贏」。張啓楷也提到，嘉義市正在舉辦「320＋1」，也就是嘉義市建城321年的城市博覽會。在嘉義市政府宣傳的記者會上，就曾和嘉義市長黃敏惠共同出席，大家目標一致就是要把嘉義的好散播出去、讓更多人看見嘉義、貢獻自己的力量。另外去年底國際管樂節，張啓楷也和黃敏惠市長，及「微笑老蕭」前副總統蕭萬長一同參與。

廣告 廣告

張啓楷表示在就任立委後，即率領辦公室團隊拜訪黃敏惠市長，共同合作建設市政，並邀請交通部長、經濟部長，親自來到嘉義市了解地方需求，並且成功爭取台糖公司冠名贊助嘉義大學棒球隊，讓球隊有更穩定的資源，也讓嘉義的棒球傳統獲得傳承，能夠繼續往前走。

張啓楷也回顧兩年來，和中央政府、嘉義市政府密切合作，成功爭取牛稠溪環快道路東段先期聯絡道，在今年3月7日正式開工，一解嘉義市民塞車之苦；另外台林橋到盧山橋，把原本的防汛道路升級成兼顧交通與安全的實用道路；並推動八掌溪治理，以及朴子溪許厝庄堤岸的堤防、清淤與疏濬工程，成功爭取總計20.5億元治水經費。張啓楷也拋出政見利多，承諾未來將發揮財經專業，在嘉義市現有加發每位市民6000元現金的基礎上，未來若當選市長，會為市民打造更好的工商環境，做好開源節流，力拼能再次普發6000元現金的機會，並期望「每年都可以發紅包」。

不過，張啓楷也擔憂，嘉義市發展正面臨三大瓶頸，包括行政院長卓榮泰曾經承諾而後跳票的高鐵太保站到嘉義市火車站的輕軌建設；行政院拒絕副署財劃法修法，導致明年嘉義市補助款將被大砍69億元，等同直接抽掉近三分之一財源，增加地方政府財務壓力。另外鐵路高架化議題，嘉義市政府須負擔48億元，都是嘉義市的沉重負擔。

張啓楷表示「選舉就是要贏」，只要藍白合作很有機會可以贏。因此張啟楷強調期盼今天徵召參選，是在野陣營整合的開始，期盼在明年農曆過年前促成藍白合，共同推出最強、最有勝算的候選人。張啓楷重申，將秉持「正派、專業、執行力」，共同守護嘉義，讓民主聖地的嘉義市成為更好、更幸福的宜居城市。



更多FTNN新聞網報導

藍白聯手推「國民帳戶」？黃國昌證實：明早與鄭麗文正式對全國說明

鍾東錦宣布賴香伶將接苗栗副縣長！黃國昌：看到新聞很驚訝 3月前不會發生

2026黃敏惠將暗挺綠營王美惠？張啓楷曝與黃是世交 稱謠言止於智者

