選國民黨中央委員「家族接棒？」 連勝武：太嚴重了

國民黨今（27）天舉行第22屆中央委員選舉，雖然候選人登記創新低，不過，還是有不少藍營大咖參與投票。而這次選舉，值得注意的是前國民黨副主席連勝文的弟弟連勝武，第一次投入中央委員參選，一早就抵達北市議會投票，也分享選舉心情。

出席國民黨中央委員選舉 盧秀燕：善盡黨員職務「選賢與能」

國民黨中央委員選舉週六正式登場，相較於去年有230人登記，今年只有212位黨代表登記參選，再創歷史新低。

不過，台中市長盧秀燕依舊現身投票，表示是要盡到黨員的責任。她說，「身為一個黨員、資深黨員，我來善盡黨員的職責，『選賢與能』，希望國民黨能有好的組織、好的架構，為我們的國家做更大的服務。」

台中市長盧秀燕現身投票。圖／台視新聞

首度參選中央委員談心情 連勝武：最感謝的還是哥哥

在北市議會也出現罕見身影，前副總統連戰次子、國民黨前副主席連勝文的弟弟連勝武，也來到台北市議會投票，鮮少在政壇露面的他，其實也是此次候選人之一。

連勝武表示，今天來投票有很多第一次，第一次當候選人，第一次蓋這麼這麼長的選票，因為蓋了95個選票蓋滿了。他說，最想感謝的人就是哥哥連勝文，因為哥哥帶著他到處拜訪、拉票，這是他活了50年以來，第一次經歷如此特殊的過程。

連家兄弟接棒？ 連勝武澄清：沒有接棒一說

才剛接下KMT Studio召集人，推動青年部工作的連勝武，這次又參與黨內中央委員選舉。不過，由於連勝文卸任副主席後，在鄭麗文團隊也未擔任要職，外界猜測，連勝武是否有意接哥哥的棒子？

連勝武則回應說，太嚴重了，這次參選純粹是因為這麼多年四處奔走，現在正好有機會回來為國家、為國民黨貢獻力量，沒有什麼接棒的想法。

台北－台中／綜合報導 責任編輯／蔡尚晉

