選在極限運動場開趴 周湯豪演出一場就爆汗！瘦身好幾公斤

周湯豪推出首張全搖滾概念專輯《LOVE RAGE HOPE》。（環球音樂提供）

周湯豪推出首張全搖滾概念專輯《LOVE RAGE HOPE》，將小時候覺得最酷的搖滾音樂，做一張全部結合在一起致敬的概念專輯，昨（23）日舉辦《LOVE RAGE HOPE》BLOCK PARTY，選在極限運動場開趴，他說：「希望你的energy 可以跟我的energyㄧ樣！」

周湯豪舉辦《LOVE RAGE HOPE》BLOCK PARTY，選在極限運動場開趴。（環球音樂提供）

當〈TURN UP〉音樂一下，派對掀起最高潮，好久沒有跟歌迷們近距離互動，而且還是這麼激烈的衝撞現場，他笑言：「我每次演出都會瘦個幾公斤，選在這個場地因為這就是我的童年、我的青春期，就是聽這樣的音樂，在這樣的地方玩耍。」

周湯豪開唱，媽媽比莉用行動支持。（環球音樂提供）

周湯豪跟歌迷們近距離互動。（環球音樂提供）

為了這一場演出，周湯豪前一晚刻意比平常早睡，半夜兩點睡覺，因心情興奮，早上6點多就醒來，而媽媽比莉也默默地出現在人群中、用行動支持，Nick感性說：「每一次見面都希望給大家最有誠意的，今天真的零距離，我們就像一個family，這麼多年了，很多人像朋友、像家人一樣。」整場活動下來，周湯豪很關心大家是否玩得開心？他說：「今天對於我跟大家來說，都是一個特別的體驗，這樣零距離的表演，我自己也玩得很開心，選在一個不一樣的地方，就是希望給大家難忘的回憶。」

