選基隆市長？ 童子瑋：若有機會義無反顧

（中央社記者王朝鈺基隆16日電）民進黨基隆市長提名人選尚未底定，秘書長徐國勇8日表示已有「非常棒的人選」正徵召中，外界看好基隆市議會議長童子瑋，童子瑋今天說，若有機會，他會「為基隆義無反顧地努力」。

童子瑋昨天在基隆市7個行政區陸續掛出各區「年度服務重點報告」政績看板，童子瑋今天出席POP Radio「POP撞新聞」節目，接受主持人黃暐瀚專訪。

童子瑋說，地方既有勸進也有反對的聲音，不少親近的幕僚、不分藍綠的好友，都勸他還年輕，可以再等等，但他反問「基隆還可以再等嗎，基隆人願意再等嗎」，他隨時做好準備，每天兢兢業業，希望為基隆帶來改變的契機。

至於是否曾與表叔、總統賴清德談過參選基隆市長？童子瑋說，賴總統國政繁忙，市政要自己做好努力跟準備，也感謝大家對他的期待。

針對基隆市政，童子瑋說，從前市長林右昌到現任市長謝國樑，市民對市政的感受一定有落差。他肯定謝國樑在騎樓整平、親子館升級與年終演唱會等面向的表現，但認為在民生議題關注不足、整體建設發展缺乏長遠願景、市政預算的編列與執行順序也有檢討空間。

黃暐瀚詢問，以議長身分會替基隆市府打幾分？童子瑋表示，不會多做個人評價，但從多項客觀依據與民意調查來看，基隆整體表現其實並不理想，應更傾聽市民的實際感受，讓基隆持續進步。（編輯：林恕暉）1141216