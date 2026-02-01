選將爭取支持 宮廟成選戰熱點

新北副市長劉和然（前排右三）與民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排左三）曾赴淡水清水巖祖師遶境。（本報資料照片）

民國115年地方公職人員選舉倒數，民代若想勝選，宮廟往往成為兵家必爭之地，宮廟主委也扮演舉足輕重的角色。新北市宮廟人士直言，無論藍綠白，各宮廟多是持歡迎態度，畢竟宗教沒有立場、沒有顏色；宮廟有信徒才會興旺，政治人物參拜帶來媒體曝光、知名度，有點像「魚幫水，水幫魚」的概念，但宗教本意仍是心靈寄託、勸人為善。

新北市某議員幕僚說，大小宮廟通常為一個區域的文化信仰中心、人來人往，政治人物可接觸、被看到的機會比其他場域更多，並且由相同的信仰引起的共同認同感，遠比任何政治符號來的深切強烈，參訪宮廟容易引起在地共鳴，市民會說某個政治人物來過，藉此拉近距離。

幕僚說，宮廟主委大多數由地方仕紳擔任，政治人物可藉此拉攏與區域意見領袖距離，加上宗教皆為勸人向善，透過走訪宮廟也可提升形象，若透過贈匾等方式，更可將名字永遠掛在人來人往的廟宇裡，具有強大的宣傳力。

此外，廟宇經常會舉辦行善活動，遠比政治人物自行辦理愛心活動的影響力更大，加上廟宇通常會將重大活動的照片編制為手冊發放鄰里或將照片張貼於廟內，都是政治人物最好的免費宣傳，這也是為何宮廟政治學都是政治人物必學的一課。

地方人士表示，宮廟有時因長期倚賴特定政治人物，會帶有濃厚的政治色彩，但即使宮廟帶有政治色彩，只要宮廟夠大，對於任何政黨的政治人物都持歡迎態度，例如新莊慈祐宮、三重義天宮，甚至不只地方選舉，連總統大選都是參選人必參拜的宮廟，以求獲得當地民眾支持。

地方人士說，參與宮廟活動讓地方政治人物有曝光舞台，而政治人物在協助爭取宮廟活動的準備時，都必須親力親為去協助，強調宮廟政治學是很深的學問，政治人物要長期投入，才能藉此和地方產生連結。

新北市雙和宗教民俗文化協會創會理事長翁敏杰身兼中和地區受鎮宮廟主，他指出選前常有想要參選的人來拜訪，也有不少參選人會趁著廟方辦活動前來跑攤，但多半都是純粹來幫忙獻禮上香、爭取選民認可，不會大動作拉票，強調宗教沒有政治立場，只要來拜訪都歡迎，宗教本來就沒有顏色，是給予信徒心靈寄託，讓生活更好、勸人為善。