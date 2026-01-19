選對會廢禁大咖條款 議員初選可找賴清德

▲民進黨選對會決議議員初選廢除「禁大咖條款」，只要徵得當事人同意就可以使用於看板文宣上，甚至能表態站台。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 民進黨選對會今（19）日進行每週例行會議，據悉今日決議通過議員初選廢除「禁大咖條款」，過去初選期間禁使用正副總統、院長及選對會成員照片或站台，如今廢除「禁大咖條款」，只要徵得當事人同意就可以使用，但若是領取中央黨部薪水，要維持選務中立仍不得使用，意味著總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰都能表態甚至站台。

民進黨選對會今日決議通過廢除「禁大咖條款」，對此黨內人士轉述，在議員初選期間，只要徵得當事人同意就可使用在看板、文宣與海報上，甚至能夠邀請表態站台。

該人士指出，但是中央黨部黨工領取中央黨部薪水，要維持選務中立仍不得使用，意味著總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰都能表態甚至站台。

