選對會建議徵召童子瑋戰基隆市長 他揭驚人實力：最有機會拿回來的縣市

記者李鴻典／台北報導

民進黨選對會24日達成共識，建議徵召基隆市議會議長童子瑋參選基隆市長；童子瑋今（25）天表示，謝謝黨內的肯定，下一步，他會爭取市民對他的支持。

童子瑋今天表示，基隆是一座深具潛力的城市。海港、山城都是我們的資產，老文化跟新商業都是我們的機會，但發展跟生活怎麼並進？傳統跟進步怎麼共存？這都是他從擔任議員到議長以來，一直都在思考的問題。

​他說他認為，在走向未來以前，我們要先顧好現在。我們的通勤族每日早出晚歸、長輩的長照醫療需要支持、青年父母的托幼負擔也有壓力、城市的定位跟特色依然不明，這都是實實在在的市政問題。

廣告 廣告

​童子瑋表示，相比於短暫的亮點，他認為更迫切的，是基隆市民在這裡生活，有沒有感到舒適跟便利，建設有沒有進度跟改變，以及在這座城市裡成長，到底有沒有未來跟希望？

​童子瑋指出，謝國樑市長說「做好市政就是最好連任策略」，這一點他是同意的，因為對他來說，選舉就是提出更好的政見跟願景，創造良性競爭，為市民謀福利、顧生活。

​「謝謝黨內的肯定，下一步，我會來爭取市民對我的支持」。

民進黨選對會24日達成共識，建議徵召基隆市議會議長童子瑋參選基隆市長。（圖／翻攝自童子瑋臉書）

基隆市民進黨議員張之豪則說，童子瑋議長是2026基隆市長的最強人選。許多對2026選舉的分析，講了國民黨可能產生破口的縣市，無論是嘉市、竹縣、彰縣、宜蘭，卻忽略了，基隆才是北北基桃裡最有機會讓綠營拿回來的縣市。

張之豪分析指出，童子瑋與民進黨以往候選人最不同的是，他是地方世家出身，他在議會與基隆，政通人和，他才當選歷屆議員聯誼會理事長，展現出藍綠通吃的實力。這次市長選舉不只是童從政七年來的成果，更是童家深耕基隆三代的總體檢。

張之豪提到，相較以往綠營市長候選人空戰強、組織弱、頭重腳輕的狀況，童家長年在基隆信仰中心慶安宮、甚至二信，軍警系統、慈善組織，都有很深的足跡。

所以，無論總統賴清德是不是童子瑋的表叔，童子瑋的阿公都仍是整個東北角都有人情網絡的慶安宮童永主委。這才是童家真正的實力來源。

張之豪認為，非典型的綠營市長候選人童子瑋，或許就是2026民進黨在北北基桃突圍而出的最強人選。

更多三立新聞網報導

獲民進黨徵召選基隆市長 童子瑋提迫切「三件事」：會爭取市民支持

不只確定陳素月戰彰化！民進黨選對會拍板：徵召童子瑋參選2026基隆市長

北市隨機襲擊震驚全台 民進黨「表達重視與哀悼」下午提名記者會延期

類初選結果確定！民進黨選對會拍板：徵召陳素月參選2026彰化縣長

