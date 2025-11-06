選對會拍板參選新北市！網建議「取消板橋耶誕城」一定贏 蘇巧慧回應了

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨選對會日前通過，徵召立委蘇巧慧參選新北市長，後續仍待中執會通過。有網友則在Threads上建議，政見列入「取消新北板橋耶誕城」包準能贏，獲得一片好評。對此，蘇巧慧回應，未來她的團隊會用新的觀念重新思考這個活動，希望能創造新北人認同，外地人也喜愛的活動。

蘇巧慧今早受訪表示，現在有各式各樣的人選，大家都是在爭取服務全新北市民的機會。（資料照）

2026新北市長選舉，民進黨選對會拍板由蘇巧慧參戰，民眾黨目前確定由黨主席黃國昌參選，國民黨未有確定人選，但包括台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然被點名，藍白是否合也是未知數。不過，劉和然目前已向蘇巧慧表達恭喜，也說希望未來蘇巧慧在中央表決時，能將新北市民的權益，高於她的黨意。

蘇巧慧今早受訪表示，現在有各式各樣的人選，大家都是在爭取服務全新北市民的機會，面試官就是全新北市民，自己已經備很久，也準備好要面對藍白合後的對手，像她的觀念最新、執行力最強，這個差異性和其他候選人最明顯，她會用最積極的態度爭取全新北市民的認同。

蘇巧慧也說，這一年多來，她踏遍新北每個地區，見到非常多的人、事、物，這些準備就是讓自己和團隊未來在服務新北時，能更紮實的連結地方、規劃未來，自己也會按照這個節奏繼續往前進，期待明年可以和新北市民一起努力，完成這個任務。

針對有網友在社群Threads上建議蘇巧慧，只要取消新北板橋耶誕城一定穩贏。蘇巧慧說，耶誕城已經舉辦14年了，板橋人最在意是交通大打結，所以市民的反應才會很大，但她的團隊觀念最新，設計感與執行力與過去也有差異，未來她會用新的觀念重新思考這個活動，包括在地經濟、交通運輸、活動意涵，希望能創造新北人認同及外地人喜愛的活動。

