選對會拍板彰化徵召陳素月 下午提名記者會因「1219隨機攻擊案」取消

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨2026彰化縣長提名比照「類初選」辦理，據上週公布的民調，立委陳素月排第一、黃秀芳第二，前彰化市長邱建富第三，現任彰化市長林世賢位居第四。選對會今（24）日召開會議，決定將建議中執會爭召立委陳素月參選。

民進黨選對會今早開會。吳崢會後受訪表示，選對會達成共識，建議中執會彰化徵召陳素月參選2026縣長選舉。（資料照）

民進黨選對會今早開會。吳崢會後受訪表示，選對會今天開會主要確認彰化徵召區民調、協調結果，最後選對會達成共識，建議中執會彰化徵召陳素月參選2026縣長選舉。

據了解，選對會今早確認彰化建議提名陳素月後，民進黨今日下午召開中執，原訂將一併通過雲林提名立委劉建國、彰化提名陳素月，並舉行提名記者會。然而，日前發生1219隨機攻擊案，身兼總統與黨主席的賴清德在中執會上將發表相關談話、表達哀悼，不適合做提名宣傳，因此記者會可能改下週舉行。

傳出民進黨基隆將徵召基隆市議長童子偉參選2026，黨內人士透露，基隆的方向很明確，但有些部分還要走程序，像選對會還要跟他徵詢、協調，待決定過後才會徵召他。至於邱建富嗆，不排除退黨參選彰化縣長，黨內人士也說，若有發生，再來討論。

