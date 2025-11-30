「選對燕麥」才能降膽固醇、穩血糖！營養師破除燕麥迷思
「燕麥」一直是頗受喜愛的超級食物，但不同的燕麥產品有著不同的「健康陷阱」。健康主播鄭凱云主持的網路節目《如果云知道》邀請到營養師黃淑惠，教民眾選擇燕麥時要記得三原則：加工程度越少越好、添加物越少越好、當正餐食用而非點心。掌握這些原則，才能真正吃到最健康的燕麥。
燕麥營養價值高 能降膽固醇、延緩血糖上升
黃淑惠指出，相較於一般的澱粉類食物，燕麥含有更多的膳食纖維。燕麥在煮的過程中會吸水膨脹、軟化，是因它含有名為β-葡聚醣的可溶性纖維。這種可溶性纖維具有吸水、膨脹的特性，不僅能帶來飽足感，還能吸附部分油脂，減少腸道對油脂的吸收。
此外，可溶性纖維還能吸附膽汁酸，促使體內的膽固醇分解成膽汁酸，進而降低血液中的膽固醇濃度。另外，燕麥在吸水膨脹的過程中，會減少精緻澱粉的含量，膨脹後的燕麥會在腸道內停留較長時間，延緩消化吸收的速度，使血糖上升的速度變得較為緩慢，因此燕麥對於改善血脂、血糖都有一定的幫助。
看更多：吃燕麥真的可以降膽固醇嗎？文獻發現2大關鍵 1吃法清除壞膽固醇
常見燕麥共分4種
黃淑惠表示，雖然燕麥有諸多好處，但市售燕麥產品的型式多元，消費者在選購時需要特別留意。從加工方式上，燕麥可分為原型燕麥、鋼切燕麥、傳統燕麥、即食燕麥4種類型：
1.原型燕麥
原型燕麥保留了最完整的營養成分，但缺點是口感較硬，烹煮時需要先泡水至少十小時，再費時煮到軟爛，較為不便。
2.鋼切燕麥
鋼切燕麥是將原型燕麥切成較小的顆粒，雖然仍需泡水，但烹煮時間可以縮短。
3.傳統燕麥
傳統燕麥是在食品加工廠中，先經過蒸煮、壓扁的熟成方式，烹煮起來更為方便快速，只需放到鍋中煮沸後即可食用。
4.即食燕麥
即食燕麥的加工程度最高，只需以熱水沖泡就能立即食用，但可溶性纖維含量相對較低。
糖尿病適合吃鋼切燕麥 銀髮族可吃傳統燕麥
黃淑惠提到，不同族群適合吃的燕麥也有所不同。高血脂族群想透過吃燕麥來降血脂的話，要儘量選擇原型或鋼切燕麥，以獲得較多的可溶性纖維來吸收降低血液裡的壞膽固醇，不過考量到烹煮便利性，傳統燕麥也是可接受的選擇。
高血糖或糖尿病患者，可以選擇鋼切燕麥或是原型燕麥，這兩種燕麥的升糖指數最低，能讓血糖更穩定。至於牙口較差的銀髮族，則建議選用傳統燕麥片或無糖的即食燕麥，較容易咀嚼。想要增肌減脂的族群，除了選擇鋼切或傳統燕麥外，還要搭配優質蛋白質食物，如蛋、魚肉、豆腐等，才能兼顧營養均衡。
原型燕麥「這樣煮」省時又好吃
黃淑惠分享，原型燕麥的料理過程比較麻煩，若想要輕鬆簡單的吃上燕麥，可以用一次煮「大分量」的方式來料理，將一整包的原型燕麥一起泡水10小時，再進行烹煮，水跟燕麥的比例可以維持在1：1.5，若想讓燕麥更軟更好入口，可以將比例調整為1：1.2。
民眾可根據自己的喜好調整燕麥的軟硬程度，煮好的燕麥可分裝成小包，進行冷凍，需要時再拿出來食用，也可以在每餐煮飯時，用2杯白米配1杯冷凍燕麥的比例，煮成燕麥飯，既能吃到燕麥的完整營養又方便控制血糖。
不要將燕麥當點心吃 當心越吃越胖
黃淑惠提醒，千萬不要把燕麥當作點心食用時，務必留意攝取量，並在正餐少吃一些澱粉類食物，以免攝取過多熱量。而市售的燕麥棒、燕麥穀片、調味燕麥等產品，常添加糖或其他風味，導致其熱量偏高，要特別留意；至於燕麥奶，其實是將燕麥加水打成漿，並不含牛奶成分，所以也建議民眾，不要在日常中用燕麥奶取代牛奶。
看更多：早餐要喝豆漿、米漿、牛奶或燕麥奶？營養師大推「它」穩血糖
◎ 諮詢專家／黃淑惠營養師
更多健康2.0報導
「4種荷爾蒙」讓你幸福感倍增！多吃6食物幫你安神、助眠又快樂
壯世代跳「街舞」不是夢！名醫教你「老來俏」動得安全又時尚
美研究「吃芒果穩血糖」？營養師勸別想了 吃多恐累積變脂肪
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
常喝「這1種咖啡」黃斑部病變風險暴增7倍！國際研究證實 尤其2種人更危險
便利商店貨架上琳瑯滿目的即溶咖啡，是上班族快速提神的救星。然而，2025年6月發表在國際期刊《食品科學與營養》的最新研究結果顯示：習慣飲用即溶咖啡的人，罹患乾性老年黃斑部病變的風險比一般人高出近7倍。這項由中國湖北醫藥大學主導的研究，分析了超過50萬人的基因數據，透過孟德爾隨機化等先進統計方法，首度證實即溶咖啡與眼部退化性疾病之間存在因果關係。 因為製程差異 決定傷害程度 為什麼同樣是咖啡，偏偏即溶咖啡特別傷眼？研究團隊將參與者依飲用習慣分為即溶咖啡、研磨咖啡與低咖啡因咖啡等3組，結果發現只有即溶咖啡組顯示出與乾性黃斑部病變的顯著關聯，每增加一個標準差的飲用量，風險就增加6.92倍，而其他類型咖啡則未出現類似風險。研究顯示，其關鍵在於製造過程的高溫濃縮步驟，即溶咖啡需先萃取成濃縮液，再經噴霧或冷凍乾燥製成粉末，此過程會產生大量梅納反應副產物，包括丙烯醯胺和晚期糖化終產物等有害化合物；因此，即溶咖啡的丙烯醯胺含量平均達每公斤358微克，是新鮮研磨咖啡179微克的約2倍。這些物質會結合視網膜細胞上的受體，啟動發炎反應與氧化壓力，破壞血視網膜屏障，逐步損害負責精細視覺的黃斑部細胞。此外，還有常春月刊 ・ 1 天前
過度「清淡早餐」恐引膽結石！醫揭危害：血糖如雲霄飛車
過度執行「早餐吃得清淡」這種飲食習慣可能對身體造成嚴重傷害，可能導致油脂、蛋白質及多種營養素攝取不足，進而引發膽結石、肌少症、免疫功能危機，甚至造成血糖劇烈波動。中天新聞網 ・ 2 天前
不是芭樂！每天一杯「超級水果」能抗三高和減脂：半年降心血管風險15%
隨著年齡增長，不少人開始面臨腰圍增加、血壓波動、血糖升高等「中年三高」問題，而這些症狀背後常隱藏著一個無聲的健康威脅。對此營養師建議，可以從選對食物下手，並最新研究顯示，指出酸甜可口的「藍莓」是超級水果，可能成為對抗代謝症候群的天然利器，且豐富的花青素與多酚成分，為健康提供多層次守護！三立新聞網 setn.com ・ 3 天前
不只致癌！狂吃炸雞排害中風、心梗 營養師揭「別加1配料」：吸油炸彈
不少人愛吃炸雞排，既解饞又紓壓，但攝取過多油脂恐影響健康。營養師高敏敏提到，炸雞排是高油、高鈉、高熱量三大炸彈，長期吃下來，會造成血管硬化、提高致癌風險、囤積脂肪、加重腎臟負擔、增加心血管疾病風險，另外，也不建議加九層塔，容易吸油，搭配在一起吃，會攝取太多油脂。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
救命一針要價近1億！台灣史上最貴藥物納入健保 首年13人受惠
衛福部健保署今（28）日宣布，自今年12月1日起調整健保藥品給付規定，新增納入3項重大治療用藥，其中最受關注的，莫過於由台大醫院團隊研發、單劑要價近新台幣1億元的罕病基因治療藥物Upstaza，正式納入健保「暫予支付」，寫下健保史上單價最高給付紀錄。健保署預估，生效後第1年使用人數13人藥費約13億元。太報 ・ 1 天前
尿尿順了卻「高潮沒半滴精液」 攝護腺肥大最嚇人副作用！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 排尿是順暢了，怎麼變「空包彈」高潮時沒有精液射出！55歲的陳先生就一度遇到這樣的狀況，長期有解尿不乾淨、用力解尿以及尿流速極慢等問題的他，診斷是攝護腺肥大，且體積約50cc（正常為20cc，約一個核桃大小），就醫拿了藥，雖然排尿順暢了許多，卻出現逆行性射精和鼻塞等副作用，調整藥物後仍未能改善，最終決定接受攝護腺拉開手...匯流新聞網 ・ 22 小時前
中國老翁「便秘10多天」腸道堵死！口腔突「噴出1物」醫搖頭了
國際中心／巫旻璇報導中國廣東深圳一名高齡男子長年深受便秘折磨，一直沒有特別在意，直到近日腹部脹痛到難以忍受，被家人緊急送往醫院，才驚覺病情已惡化。醫療團隊檢查後發現，他並非單純便秘，而是因為罹患乙狀結腸癌導致嚴重腸道阻塞，必須立即動手術，未料在麻醉插管的過程中，由於腸道完全被穢物塞死，導致腸內容物逆流至胃部，最終從口腔溢出。民視 ・ 12 小時前
十多天未排便！醫師驚覺老翁「不是便祕」急開刀 滿肚糞便驚見「屎從嘴巴噴出來」
綜合陸媒報導，這起事件發生在廣東深圳。當事人胡先生因為長期有便祕毛病，因此在此次出現便祕跡象當下，並沒有嚴肅看待。然而，這場便祕竟然一連持續了十多天，由於糞便不斷堆積，腹部脹大的難受，家人才急忙將他送醫。廣州中醫藥大學深圳醫院肛腸科副主任醫師于林沖則透露...CTWANT ・ 1 天前
腳潰瘍遲遲未好！電子業女主管罹糖尿病傷口竟「半個棒球大」險截肢
罹患糖尿病竟險截肢。59歲的電子業女主管陳女士的糖尿病控制不佳，導致足跟潰瘍難改善，傷口一度有「半個棒球大」且深可見骨，曾被醫師建議膝下截肢，讓她焦慮萬分，後來到亞東醫院治療，經「血循再灌流」手術合併脂肪幹細胞治療，再加入PRP（自體血小板生長因子）輔助，成功保住足部、避免截肢危機，並重拾自力行走能力。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
台灣「惡性腦瘤手術名醫」馬辛一病逝！享壽64歲 三總回應了
三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一近日驚傳病逝消息，三總表示，因涉及病人隱私，尚不便證實相關訊息，有進一步消息會對外說明。太報 ・ 1 天前
皮蛇上身「3部位」快就醫！醫示警：這些族群更容易中標
「帶狀疱疹」也就是俗稱的「皮蛇」，容易在免疫力低下時找上門，急性期不只會劇痛纏身，痊癒後得到的併發症，也不容小覷。對此，台北市立聯合醫院神經內科主治醫師徐廷儀提醒，若帶狀皰疹出現在眼睛、耳朵或臉部，務必盡快就醫治療，以免視力或聽力受損。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
食道癌為什麼發現的時候都已是末期？醫師盤點6大早期症狀：只要一出現，千萬快就醫！
食道癌好發於50-70歲的中老年人，男性比較容易得到食道癌，從2014年的癌症公報來看，食道癌發生率的排名於男性癌症為第6位，而在女性癌症則跑到了第26位；食道癌死亡率排名於男性癌症為第5位，女性癌症是排到第21位。男女差距挺大的。所以，各位男性，請注意了！食道癌是個你務必要認識的癌症。幸福熟齡 ・ 1 天前
81歲歸亞蕾揭「不用看護的祕密」 醫示警：仍缺蛋白質、好油
81歲金獎影后歸亞蕾近日返台拍戲時，被傳出「徵求有護理背景助理、月薪5萬5」的消息，引發網友批評薪資過低。對此，歸亞蕾親自出面澄清，強調自己身體健康，根本不需要具備護理背景的助理，並大方分享個人養生祕訣。中天新聞網 ・ 1 天前
別只煮高麗菜！吃火鍋配「平民人蔘」：抗癌、保肝
天氣逐漸變冷，正是吃火鍋的季節。營養師老辜建議，煮火鍋時常吃高麗菜、青花菜等十字花科蔬菜，其含有芥子酵素，但會因久煮而減少，可以搭配白蘿蔔泥，生的白蘿蔔富含活性芥子酵素，正好能補足其缺口。另外，白蘿蔔還富含維生素C、葉酸、鉀、膳食纖維。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
上班族的救命水！新研究揭「1飲品」能保護心臟：每天一杯就好
最新臨床研究發現，每天一杯咖啡還能降低39%心房顫動（AF，常見的心律不整疾病）的風險，因為咖啡因可能透過阻斷腺苷受體、抗發炎等機制，降低心房顫動復發風險。但研究人員也強調，這項研究結果適用於本來就喝咖啡的心房顫動患者，且咖啡攝取量為每天一杯，不適用於其他族群、也不支持大量飲用咖啡。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
一劑要價1億元！台大研發最貴「億元罕藥」上路 健保12月3新制一次看
天價罕病救命藥納健保給付！衛福部今（28）日指出，由台大醫院一手研發的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（簡稱AADC缺乏症）」基因治療藥物，12月1日起正式納入健保給付，該款藥物要價近新台幣1億元，寫下單價最高紀錄。健保署預估，生效後第1年使用人數13人藥費約13億元；往後每年新增5人，藥費5億元。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
43歲女頭暈確診腎臟病末期！「睡覺同時洗腎」成功找回生活節奏
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】43歲黃女士3個月前因「天旋地轉」嚴重頭暈，送至衛福部彰化醫院急診，遭診斷為末期腎臟病，必須馬上住進加護病房洗腎。在病危之際，她一度選擇傳統的血液透析方式洗腎。後來在病情穩定後，她因無法每週頻繁往返醫院洗腎，與醫師討論血液透析與腹膜透析的特性後，改採腹膜透析（Peritoneal Dialysis, PD）方式，利用晚上睡覺時間，在家完成治療，讓洗腎融入生活，成功兼顧生活彈性與健康。 「血透vs.腹透」洗腎怎麼選？醫：關鍵在「醫病共享決策」 負責收治病例的彰化醫院副院長陳殷正表示，一般的洗腎患者多透過血液透析，也就是每週到醫院3次，使用機器交換毒素和水分，另一種洗腎方式是採腹膜透析，主要是自行在家，操作導管清潔及透析藥水進入腹腔，交換毒素和水分後，再將藥水引流出來。 因大部分患者怕自行操作腹膜透析過程有疏失，陳殷正副院長指出，多數患者還是會選擇到院進行血液透析。不過，他提到，腹膜透析因為可自行決定洗腎時間，如果可以透過「醫病共享決策」，讓洗腎者與醫師一起參與治療過程的討論與決策，是可行的治療方式。 從血液透析轉夜間腹膜透析 找回工作與生活彈性 彰化醫院腎臟健康醫療網 ・ 17 小時前
久坐傷血管 健身族難逃！英研究：喝可可、綠茶可「抵銷」傷害
久坐是現代人的健康大敵。英國伯明罕大學（University of Birmingham）最新研究發現，長時間坐著會迅速損害血管功能，即便平時體能良好者也難倖免。但科學家發現簡單解方：在久坐前攝取富含「黃烷醇」（flavanols）的食物，如熱可可、綠茶，竟能有效抵銷這種血管損傷。自由時報 ・ 1 天前
21萬筆瘦瘦針測試結果出爐！ 護腦戒癮「胰臟炎風險增2倍」
瘦瘦針除了廣為人知的減重效果外，最新研究發現可能還具有護腦及降低成癮等多重健康益處，但醫師提醒民眾需注意胰臟炎等副作用風險。根據復健科醫師王思恒在社群平台分享，今年發表於頂尖醫學期刊的研究顯示，瘦瘦針對護腦、降低成癮與情緒穩定均有正面效果，然而研究同時觀察到急性胰臟炎風險上升超過2倍，使用者應提高警覺。中天新聞網 ・ 1 天前
男子血紅素僅11.5 醫苦勸檢查成功揪大腸癌第三期
一位男士因血紅素僅11.5 g/dL而就診，雖然數值只是略低，但結合CEA腫瘤指標達8 ng/mL的異常，最終經檢查確診為大腸直腸癌第三期，所幸及時治療後恢復健康。中天新聞網 ・ 1 天前