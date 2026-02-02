選對系贏在起跑點 「PeiPei社群」助你精準卡位

「Pei Pei （配配）社群討論區」，集結四大利器，全力助攻12萬1535名考生精準落點。（圖/1111人力銀行提供）

NVIDIA輝達執行長黃仁勳日前抵台，一言一行牽動國人目光，他明確指出，台灣不僅是全球最關鍵的半導體與硬體供應鏈重鎮，同時也具備高度密集的工程與研發能量，未來隨著AI需求持續爆發，勢必需要更多優秀工程師與專業人才投入，也讓各界再度聚焦理工人才的薪水天花板有多高？

115年大學學科能力測驗成績將於2月25日公布，距離放榜不到1個月，1111人力銀行發言人曾仲葳提醒，考生不妨為「大學申請入學」起跑暖身，善用這段空檔熟悉各校系篩選規則，提早進行落點分析與志願規劃，才能出奇致勝拿下心中第一志願，而108課綱實施後，高中分組制度大幅改變，從傳統一、二、三類組，轉為以「班群」劃分，預料考生搶填資訊學群、工程學群、數理化學群熱潮未褪，職涯含金量高。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，少子化現象已是不得不正視的國安危機，高中畢業生人數逐年減少，大學招生競爭加劇，學測填志願時，校系為確保招生名額，篩選標準與採計方式更趨多元與彈性。對考生而言，錄取機會相對提升，但志願選填更需精準掌握各校系規則，善用制度差異，才能提高申請成功率。1111人力銀行即日起推出「Pei Pei （配配）社群討論區」（https://www.pei.com.tw），集結四大利器，全力助攻12萬1535名考生精準落點，包括「學測落點分析」、「AI小精靈」、「2026升大學指南」、「影音備審專區」，整合大數據資源，提供免費升學輔導工具歡迎考生及家長上線使用。

1111人力銀行運用歷年大數據交叉比對，協助學生快速篩選最適合之志願清單，由AI小精靈提供24小時智慧諮詢，解答學生關於科系選擇、未來職涯發展之疑惑。還有全台各大學校長第一線的觀察與建議，企業最愛大學調查排行，以及精選頂尖校系學長姐實戰心得，透過影音分享二階面試與備審資料之成功要訣，提供最即時實用的高中升學資訊。

曾仲葳指出從1111資料庫數據看出，排名前四大高薪職務依序為：類比IC設計工程師平均月薪98,100元、韌體工程師平均月薪95,700元、數位IC設計工程師平均月薪93,300元、演算法開發工程師平均月薪81,700元，又與主計總處日前公布的2025年11月最新的經常性薪資平均數4萬8139元相較，確實存在明顯差距，更進一步證實了選對學系贏在起跑點。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，不論是在校生、學測戰士、應援家長還是畢業校友，即日起不限身份，只要分享校園故事、讀書心得或生活點滴，發文內容150字以上，就能參加「發文人氣獎」，學測人氣王比讚送AirPods活動，還有電子禮券最大獎3000元；邀約大家來點讚，還能加碼參加「回文點讚獎」和「好運參加獎」，歡迎學長姊分享學群的特色、出路、大學生涯、交友、旅遊、校園美食、兼差、打工，期盼成為最受台灣年輕人喜愛的社群平台，不論是找工作、找學校、找朋友，歡迎加入「Pei Pei （配配）社群討論區」分享心情共感生活。