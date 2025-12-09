選山原立委噴假牙暴紅！林世偉「一絲不掛照」流出震撼網：哇喔

娛樂中心／綜合報導



網紅林世偉曾經參選山地原住民立委，大方展現自己的他，不只透過社群平台分享自己翻裙熱舞身影，更早前於公開政見發表會期間暴衝飆罵、噴假牙也在大眾面前留下深刻印象，沒想到最近林世偉就提及自己將在明年60歲前成功瘦身後拍攝「全裸寫真集」，讓許多網友稱「要買來當交換禮物」，隨後林世偉又公開一張「32歲0外衣照」透露自己「頂峰狀態」，再度吸引大批網友到場關心了。





林世偉曾經競選山地原住民立委，最終以落選收場，不過社群經營依舊活躍。（圖／翻攝自IG@yawiyagaw560101）

林世偉面對公眾常有驚人之舉，甚至才因為瘋狂翻裙熱舞一度遭到社群封殺，近日他則宣言自己要在明年60歲前拍攝全裸寫真集，讓許多留言區網友喊聲要支持，隨後林世偉就曬出一張「全身0外衣」的背面照，他介紹這是他32歲拍下的「頂峰狀態」，稱「當時還沒有肚子」，其實也有拍攝「正面照」但礙於社群規定無法放上來，林世偉強調照片「沒修圖、沒美顏」，而且自己當時還有「六塊腹肌」。





林世偉才喊出要減重，又加碼曬出「一絲不掛」32歲嫩照。（圖／翻攝自IG@yawiyagaw560101）

林世偉對於人體有自己的美感，他講述「人體很美，裸體與情色無關！」，想到即將60歲了，他就深深感悟：「人生苦短，當然要勇敢做自己 為自己而活！」，同時也發下豪語：「我會用一年的時間減重，只靠飲食與運動，我是很自律的人，我相信一定可以減重成功！」，照片曝光也讓許多網友到場討論：「好辣！」、「支持你喔」、「老師這線條太性感了」、「哇喔！」、「世偉哥不要啦！」。

林世偉宣言自己一定要在60歲之前減重成功並拍寫真集。（圖／翻攝自IG@yawiyagaw560101）









