選市長卻做危險示範！林俊憲腳踩紅線拜票 藍青年質疑：如何改善台南交通？

民進黨立委林俊憲爭取黨內提名參選台南市長，日前在臉書貼出多張站在路口向民眾拜票的照片，卻被民眾發現「腳踩紅線」引發批評。對此，國民黨立委羅智強前幕僚、台北市內湖南港市議員擬參選人陳冠安今（23）日指出，欲參選市長的林俊憲，卻做出違反交通規定的危險示範，質疑「這種人，要如何改善台南的交通安全？」

民進黨立委林俊憲站路口拜票，卻被民眾發現「腳踩紅線」引發批評。（圖／陳冠安臉書）

隨著2026年地方縣市首長選舉腳步逼近，民進黨在台南市將採取初選機制，預計於明年1月透過民調，從立委陳亭妃與林俊憲兩人之中產生最終候選人。為扭轉民調落後局勢，林俊憲近期積極走訪基層、爭取曝光，不料卻因拜票照片中疑似違規「腳踩紅線」遭眼尖民眾點出，引發批評聲浪；相關照片隨後也已自社群平台刪除。

對此，陳冠安批評，要參選市長的人，站路口可以不要違規嗎？他認為林俊憲選擇在轉彎處拜票，腳還踩出紅線，令他不禁質疑，明明人行道上就有足夠的空間可以跟大家揮手，為什麼硬要違規？

陳冠安表示，今年1月至9月，每十萬人交通事故死傷人數，台南高居六都第一、全國第二，共計達2367人。然而，要選台南市長的林俊憲為了拜票，還在交通違規做危險示範？

他指出，整個團隊也根本沒有交通安全意識，連違規都不自知，竟還貼出違規照片，「這種人，怎麼可能改善台南的交通安全？」

