選市長只為復仇？吳思瑤酸爆黃國昌悲哀

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌接受《聯合報》專訪時，自認比台北市副市長李四川「更有活力與幹勁」，並自稱更懂得「如何對付民進黨」，李四川受訪回應，「我想每個人都有個人的特色啦，那當然這個國昌委員、國昌主席的優點，值得我去學習。」民進黨立委吳思瑤發文反擊，直言選市長不應是為了服務個人政敵，黃國昌提出的參選條件令他感到「我的天」，批評選舉初衷背離服務市民與新北建設的本質，令人感到非常悲哀。

吳思瑤指出，黃國昌自評的優勢全圍繞在政治對抗，而非市政願景，她痛批市民不該淪為政客打擊、報復政敵的工具。她認為，參選市長應以市民福祉為核心，但黃國昌顯現出來的態度卻更像是「滿腦子復仇」，將選舉簡化成打擊民進黨的戰場，這對新北市民來說極度不負責任。

吳思瑤點名，已提出參選願景的蘇巧慧，強調蘇巧慧已經提出「溫暖會做事」的具體政見，六項福利包括營養午餐、免費接種等實質政見，反觀黃國昌仍耽溺於政治清算。吳思瑤以「善惡分明、高下立判」形容兩人的差異，呼籲選民看清誰才是真正想為城市建設努力，誰又只是想玩政治遊戲。

