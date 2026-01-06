即時中心／顏一軒、陳治甬報導

已簽辭職書、將在1月31日離開立法院的民眾黨主席黃國昌，昨（5）日點名要競選台南、高雄市長的綠委也該辭，讓綠委吳思瑤不忍怒酸，沒提要選的藍委，根本就是雙標。對此，黃國昌今（6）日回應，「民進黨的人講這些話真的是...，自己的事情自己面對，一天到晚拿別人當擋箭牌，超級可笑，若要拿國民黨的人當擋箭牌墊背，『Go ahead』（您請便）」。





今早9時30分，民眾黨在中央黨部會議室召開記者會，包含黃國昌、秘書長周榆修、中華民國退休警察人員協會總會榮譽總會長耿繼文、總會長黃啟澤、律師賴苡安等人出席，並於會後接受媒體聯訪。

廣告 廣告

記者提問，您昨天有提及，民進黨要參與初選的立委應請辭，綠營反嗆雙標，國民黨也有不少縣市要進行初選，其中也包含現任立委，您是否沒質疑到藍營。

對此，黃國昌指出，「不好意思！我一題一題回，民進黨的人講這些話真的是...，自己的事情自己面對，一天到晚拿別人當擋箭牌，超級可笑，回去看一下我黃國昌2018年就提出這個主張了，對任何人都一樣」。

他稱，自己甚至還清楚介紹在《美國法》裡面，若帶著A職選B職，法律規範上面到底有什麼樣的效果，民進黨人要去找國民黨人當擋箭牌墊背，「Go ahead」。

黃國昌又反問稱，「這些立委為了自己的初選，不來國會工作，跑去選區拚初選，對得起選民、立委這份薪水？」







原文出處：快新聞／選市長得辭立委？吳思瑤酸雙標 黃國昌撂英文：要找墊背Go ahead

更多民視新聞報導

黃國昌喊「辭立委再選市長」！林俊憲酸：國民黨連理都不理

黃國昌喊要選的綠委也該辭 吳思瑤酸雙標：假面氣魄演很大

選到底？黃國昌稱與李四川各有領先 侯友宜微笑這樣說...

