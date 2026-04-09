選彰化縣長家人反對 謝衣鳳：都成年人還要爸爸同意？

立委謝衣鳳接受《POP撞新聞》節目主持人黃暐瀚專訪。 圖：《POP radio》／提供

[Newtalk新聞] 國民黨2026彰化縣長提名，如今傳出，在新任彰化縣黨部主委蕭景田建議下，國民黨中央有意直接徵召前考紀會主委魏平政參選。但立委謝衣鳳今（9日）接受廣播節目專訪期間，表達對參選的堅定意願。至於謝家人反對的狀況，謝衣鳳表示，她還是會尋求家人支持，但大家都是成年人了，還要去問爸爸同不同意？

謝衣鳳上午接受《POP撞新聞》節目主持人黃暐瀚專訪，談及家人的狀況。謝衣鳳表示，她現在又不是18歲，大家一直問她，她爸爸同不同意她參選？連國民黨中央都是這樣問，但她認為，他們現在是成年人了。她還舉例稱，黃暐瀚要去主持一個新節目，會去問爸爸同不同意？

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謝衣鳳接著說，她的確一直在尋求家人的支持，現在他們不支持她，不代表他們過去或未來不支持，但她要參選彰化縣長這件事情，她的確沒有去尋求家人是否同意，參選是她個人的想法，她對彰化這塊土地，以及她身為一個政治人物對選民負責，她認為自己有能力繼續參與縣長選舉，並且贏得勝選，未來主持縣政。

謝衣鳳強調，在參選縣長的這條路上，她過去有一段時間民調非常高，高過其他人，現在當然還是高，所以她要認清楚，她有沒有辦法做這件事情，會不會辜負選民的寄託，當她確認後，就認為自己應該要做，她跟「謝議長」都是政治人物，都必須接受民眾的考驗。

至於與胞弟、彰化縣議長謝典霖的矛盾。謝衣鳳表示，她跟「謝議長」最大的不同，在於「謝議長」認為參選必須獲得家長或家人的同意，而不是支持。但她認為，她需要的不只是家人的支持，她需要的是所有彰化縣民的支持，需要百工百業、每一個團體來認可她能夠成為彰化的縣長，這是她希望尋求的支持。

謝衣鳳強調，當然，家人的支持很重要，但如果沒有展現決心，讓所有縣民和彰化每一個團體來支持，只有家人的支持是不是夠的。這就是她跟「謝議長」從出發點的最大的不同。

黃暐瀚問及，謝典霖曾公開稱，因為姊姊謝衣鳳兇他的小孩，所以兩人關係疏離。謝衣鳳表示，她跟弟弟的生活圈不一樣，再加上他們都有各自的職務，的確交流不夠多，她跟弟弟小孩的交流反而比較多，跟小孩的關係很好，她不知道弟弟看到的是哪一個場景或片段，當然，在教養上大家有不同的意見，大家都可以討論。

對於國民黨中央傳出將「空降」魏平政參選彰化縣長。謝衣鳳表明，她必須表達基層的不認同，這是非常強烈的不認同，當這樣的消息傳出來，地方黨部、基層支持者和中間選民都看不懂，為什麼會有這樣的消息傳出；她不會去批評魏平政，因為對方是一個好人，但在這樣的時機點跳進來，對魏平政是好的嗎？

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