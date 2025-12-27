選彰化縣長有變數？謝典霖親口回應 沒選也會留在議會

〔記者張聰秋／彰化報導〕明(2026)年彰化縣長選舉，國民黨提名人選仍未明朗，近月來頻繁出席縣內活動、參加政論節目的彰化縣議會議長謝典霖，動向備受關注。對於是否參選縣長，他始終以「一直在準備的道路上」回應，不過，兩天前他在政論節目中，被主持人追問「若不選縣長，是否會繼續留在縣議會？」時，明確回答「是！」

昨(26日)天議會臨時會閉會後，議會新館舉行餐會，謝典霖的母親、前立委鄭汝芬到場，與縣長王惠美及府會一級主管互動，替議長接待賓客，釋出維持現狀的訊號，政壇解讀意味濃厚。

不願具名的政壇人士分析，謝家不打沒把握的選戰，姊姊謝衣鳯續任立委、弟弟謝典霖拚議長連任的可能性升高，國民黨縣長人選恐回到黨內協商與初選機制，縣府參議柯呈枋、彰化工策會總幹事洪榮章，兩人之一披藍袍出戰縣長的機率不低。

本週四(25日)，謝典霖接受《52新聞聚樂部》主持人平秀琳專訪，談及民進黨彰化縣類初選結果、「綠一藍二」政黨輪替的魔咒，以及是否角逐明年縣長，他皆直言不諱。

謝典霖指出，民進黨彰化初選不像高雄、台南那樣激烈內鬥，彼此攻防不重，國民黨難以寄望對手分裂坐收漁利；中台灣中間選民多，藍綠都曾大勝，選情仍不明朗，與其期待對手失誤，不如踏實經營選區、深化與選民互動。

對於彰化縣長「綠一藍二」的輪替現象，謝典霖表示，這是過往的慣例與邏輯，若照此推算，下屆確實輪到民進黨，也因此綠營4位競逐者才會全力以赴。但他也強調，所謂魔咒並非不可打破，國民黨只要好好選，仍有機會；加上民眾對民進黨執政已有不滿，國際局勢嚴峻、美國關稅壓力、匯率波動，都直接衝擊彰化產業，累積不少民怨。

主持人隨後追問是否參選縣長，以及國民黨要如何延續執政。謝典霖直言，「藍白合」是關鍵，若不合作，幾乎是不可能任務。他說，目前彰化沒有藍白分裂跡象，無論自己是否參選，從總統、立委選舉以來，他一直都在促成雙方合作。

節目最後，主持人確認他即使未投入縣長選戰，仍會持續在縣議會服務彰化。謝典霖毫不猶豫回答，「是！」

