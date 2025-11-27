選後3日爆發政變！ 幾內亞比索軍方接管政權、逮捕總統恩巴洛

西非國家幾內亞比索（Guinea-Bissau）在全國選舉結束僅三天後爆發軍事政變。軍方於當地時間 27 日晚間現身國家電視台，宣布接管政權，推翻現任總統恩巴洛（Umaro Sissoco Embalo），並暫停所有政府機構運作。 圖:翻攝自X帳號@VikiTrend

[Newtalk新聞] 西非國家幾內亞比索（Guinea-Bissau）在全國選舉結束僅三天後爆發軍事政變。軍方於當地時間今（27）日晚間現身國家電視台，宣布接管政權，推翻現任總統恩巴洛（Umaro Sissoco Embalo），並暫停所有政府機構運作。恩巴洛隨後向法國媒體證實，他已遭軍方逮捕，未受到暴力對待。

《美聯社》報導，幾內亞比索軍方發言人恩查馬（Dinis N'Tchama）在電視聲明中表示，「為重建國家和公共秩序的最高軍事指揮部」決定罷免總統，並暫停所有國家機構的運作。他聲稱，軍方掌握到部分國內政客、外部勢力及一名「知名毒梟」企圖操控選舉結果、破壞國家穩定的計畫，但未提供細節。

軍方同時宣布關閉所有邊境、暫停媒體活動並中止選舉程序。周三（26 日）中午起，首都比索（Bissau）陸續傳出激烈槍響，總統府周邊道路被全副武裝的士兵封鎖，數百名民眾倉皇逃離。總統府官員透露，一群武裝人士試圖攻擊總統府並與警衛交火。

恩巴洛接受《非洲青年報》和《France 24》訪問時坦言，「我已經被推翻了」，並稱政變由軍方參謀長主導。此外，國際選舉觀察團人士指出，選舉委員會主席也被逮捕，選委會辦公室遭軍隊封鎖。

26 日起比索市區升高戒備，國家選舉委員會總部周邊爆發多起槍擊事件。原訂今日公布總統暨國會選舉初步結果的安排，因政變全面中止。

居民席瓦表示，槍聲響起時，以為只是選舉期間「常見的騷動」，但情勢迅速惡化，令居民不安。另一名居民戈梅茲說：「原以為明天就能知道誰當選，現在情勢讓所有人都覺得害怕。」

軍方成立的「恢復秩序高級軍事指揮部」已下令實施宵禁，並逮捕總統恩巴洛、參謀長、內政部長以及反對黨候選人狄亞斯。聯合國及葡萄牙呼籲各方保持克制，避免局勢惡化。

聯合國秘書長發言人杜加里克（Stéphane Dujarric）表示，聯合國正「深切關注」幾內亞比索局勢。非洲聯盟與西非國家經濟共同體（ECOWAS）則在聯合聲明中強烈譴責「公然破壞民主進程的企圖」，並要求立即恢復憲政秩序。

自 2020 年以來，西非已連續發生多起軍事政變，包括馬利、布吉納法索、尼日、幾內亞及加彭，多國因安全惡化、政治內鬥或選舉爭議而陷入軍方接管。

幾內亞比索自 1974 年脫離葡萄牙獨立以來，已歷經四次成功政變與多次未遂事件，長期政治不穩使該國成為全球最貧窮國家之一，將近四成民眾生活在極度貧困中。治理薄弱也讓這個小國成為拉丁美洲毒品走私至歐洲的重要中轉站。

