選情告急？女力造勢千位沒坐滿 林岱樺：坐8成滿已感動

角逐民進黨黨內市長初選的立委林岱樺30日舉辦女力造勢會。（洪靖宜攝）

活動開始後後排座位仍未坐滿。（洪靖宜攝）

民進黨高雄市長初選倒數，綠委林岱樺於30日在高雄林皇宮舉行「大改革、護國市長」女力造勢，她提到，她目前面臨人格謀殺，爆料不會停止，還會繼續，但她身為女性立法委員絕對不能倒下。但現場擺出近千張椅子，後排卻未坐滿，林岱樺表示，現場約坐8成滿，她已經很感動，很感謝支持者願意前來相挺。

立法委員林岱樺今（30）日舉辦「姐妹伴的相遇」女力晚會，與得意中華食品董事長陳秀卿等女性企業家、高雄市議員黃飛鳳、黃秋媖及李雨庭現身相挺。

林岱樺於演說時表示，此時此刻她正面臨生命中最黑暗，也是最關鍵的時刻，她說：「參與市長初選，民調始終遙遙領先，他們拚不過民調，就找檢調和媒體串聯，拿起訴書不存在的曖昧簡訊，鋪天蓋地抹黑我，週刊發布的那一天，我的人生瞬間被剝光，所有的羞辱、惡意和謊言，在網路上蔓延開來。那一刻的林岱樺，就像是被剝光了衣服，赤裸裸地在大街上被審判，被無情地焚燒。」

「爆料不會停止，還會繼續，他們會打到我徹底死亡為止」林岱樺說，她會活下去、站起來，挺身為姊姊妹妹奮戰。她也曾哭過，讓淚水在洗澡的時候流下，用水把那些憤懣、不滿，一點一點沖淡。

她也透露，有兩度差點出家，但政治這個工作，她做了20幾年，打從心裡認為這是修行的一部分。林說，她將用一位女性的細膩、一位長女的愛心與堅韌，來照顧每一位高雄市民。

她也喊出未來若當選市長，成立專責機構保護女性人權，另外也會協助女性就業創業，以及營造友善托育、親子和空間。

不過，該會場約擺近千張椅子，活動開始後，後排座位卻沒坐滿，原定僅女性入場，也開放男性參與，對此，林岱樺說現場約坐8成滿，她已經很感動、滿意，展現市民自主能量，市民做主，因為今天是好日子，因此已經她已經很感謝支持者來相挺她。

