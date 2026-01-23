選情考量？柯志恩、謝龍介春聯 未與鄭麗文聯名

記者吳繢杉、田居達／綜合報導

春節即將到來，國民黨23日推出主席鄭麗文最新的馬年春聯及紅包袋，但黨內南部選將聯名春聯都是找立法院長韓國瑜或台北市長蔣萬安，是否擔心鄭麗文親中立場影響選情？對此柯志恩表示，過去沒有跟主席聯名的慣例，至於謝龍介則表示，鄭麗文主席的春聯才剛出爐，未來會找時間談合作。

國民黨中央推出新款春聯。

國民黨文傳會主委吳宗憲：「新年我們特別選定『幸福加馬』，當做我們的賀年春聯。」

國民黨公布黨主席鄭麗文馬年春聯跟紅包袋，要展現「行動黨主席」的動力，全國跑透透，不過黨內準備參選台南、高雄 、屏東的參選人，三位春聯似乎都還跟鄭麗文沒關係。

國民黨高雄市長參選人柯志恩、立法院長韓國瑜：「立法委員柯志恩，同時也是國民黨，高雄市長的參選人，在這裡祝福所有，高雄的鄉親們大家，新年快樂，馬上幸福。」

柯志恩合體韓國瑜推出聯名春聯。

台北市長蔣萬安：「金馬熊讚就是說，當下每一個時刻，都是最美好最讚。」

謝龍介則是合體台北市長蔣萬安，推出「今馬熊讚」春聯，跟韓國瑜也有「馬上幸福」，但就是少了跟黨主席鄭麗文的聯名款。

謝龍介找來蔣萬安聯名。

國民黨台南市長參選人謝龍介：「今天鄭麗文主席才公布她的春聯，那我會找時間跟鄭主席約拍合作。」

柯志恩則透過文字回應，過去沒有跟主席聯名春聯的慣例。另外要參選屏東縣長的立委蘇清泉PO出個人春聯「龍馬探吉」預告跟前總統馬英九、韓國瑜都會有聯名款。

三個人春聯聯名通通沒有鄭麗文，不免讓外界聯想，是否擔心怕主席偏中立場過於鮮明，影響選情。

柯志恩回應。

國民黨高雄市議員邱于軒：「我們政治人物在選擇聯名春聯的時候，都會選擇跟選區非常有關聯性的。」

前兩天，台灣勵志協會最新民調才公布，鄭麗文日前提出「我們都是中國人」的說法，有將近七成民眾不認同，這回黨主席春聯亮相，地方選將各自找大咖合體，要跟誰在同一張春聯？似乎也牽動年底選情。

